A seis meses de que estalló su huelga, Nacional Monte de Piedad solicitó el arbitraje de la STPS (Secretaría de Trabajo y Previsión Social) para obtener acuerdo que la termine.

La solicitud a la STPS se da tras el rechazo de su última propuesta realizada a la dirigencia del sindicato, aunado a que, como denunció Nacional Monte de Piedad, no dan opciones.

Nacional Monte de Piedad solicita arbitraje a STPS para obtener dictamen que termine la huelga

El jueves 26 de marzo, Nacional Monte de Piedad solicitó el arbitraje de la STPS y del Centro Federal de Conciliación Laboral y obtener un dictamen que termine la huelga.

El dictamen tendría carácter de obligatorio, ante rechazo de la última propuesta presentada en las mesas de diálogo, debido a lo que Nacional Monte de Piedad definió como cerrazón del sindicato.

Huelga en Monte de Piedad (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

En este tenor, la última propuesta de Nacional Monte de Piedad incluía el 5.3% de incremento al salario directo, así como un bono por levantar la huelga de hasta el 52% del salario tabular.

Nacional Monte de Piedad apuntó que el Contrato Colectivo de Trabajo no está en riesgo además de que no se busca eliminar las prestaciones, como el servicio médico privado.

Además de que ningún juez ha determinado mediante sentencia el incumplimiento de Nacional Monte de Piedad con el contrato, por lo cual se ha declarado la huelga como inexistente.

Nacional Monte de Piedad pide ayuda a la STPS y hace llamado al sindicato

Aldo Achar, director Ejecutivo de Capital Humano de Nacional Monte de Piedad hizo un llamado al sindicato de trabajadores, para que con madurez y responsabilidad, acepten la última propuesta.

Ya que aseveró, se debe considerar no sólo a los trabajadores y sus familiares, también de los clientes, o en última instancia, cederán al arbitraje de la STPS para un dictamen.

El llamado fue realizado en entrevista de Aldo Achar para MVS Noticias, en donde también pidió ayuda a la STPS y a Conciliación para que termine la huelga.

Debido a que, como explicó, las consecuencias de la huelga se dan principalmente en la reputación de Nacional Monte de Piedad, ante la repetición de la protesta de manera anual.

El director Ejecutivo de Capital Humano también apuntó el problema y origen del rechazo a sus propuestas, que es el método de ocupación en las plazas vacantes.