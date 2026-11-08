La búsqueda de nuevas experiencias de frescura ha impulsado innovaciones en la industria cervecera. En ese contexto, Tecate ICE Light presenta una propuesta basada en la tecnología Extra Fresh, un concepto que, de acuerdo con la marca, busca prolongar la sensación de frescura en el paladar sin alterar la esencia ni el sabor de la cerveza.

La innovación no consiste en enfriar más la bebida, sino en incorporar ajustes durante su proceso de elaboración para conseguir una experiencia que se mantenga desde el primer sorbo hasta el último.

Tecate ICE Light (cortesía)

¿Qué es la tecnología Extra Fresh?

La tecnología Extra Fresh se refiere a innovaciones en la elaboración de cerveza que buscan prolongar la percepción de frescura. Para ello, se consideran variables como la formulación, la carbonatación y el balance de los componentes.

Según la propuesta de Tecate, estos ajustes permiten desarrollar una cerveza refrescante, con una experiencia más ligera y duradera, sin recurrir a la adición de ingredientes externos.

En otras palabras, la frescura no depende únicamente de la temperatura a la que se sirve la bebida, sino también de cómo está diseñada para generar esa sensación en el paladar.

Tecate ICE Light (cortesía)

¿Qué características distinguen a Tecate ICE Light?

Entre los elementos que la marca destaca de esta propuesta se encuentran un perfil ligero y balanceado, una carbonatación optimizada y procesos enfocados en potenciar la percepción de frescura.

La combinación de estos factores busca ofrecer una experiencia en la que el aroma, el sabor y el cuerpo mantengan un equilibrio que evite la saturación del paladar. Esta innovación permite conservar el carácter de la cerveza y aportar una sensación de frescura prolongada durante su consumo.

Tecate ICE Light (cortesía)

¿Qué diferencia a Tecate ICE Light de otras cervezas light?

La propuesta de cerveza light de Tecate ICE Light busca distinguirse por mantener cuerpo, sabor y personalidad, en lugar de asociar su perfil únicamente con una sensación de ligereza.

La marca señala que conserva el sabor de Tecate Light, pero incorpora la tecnología Extra Fresh para generar una sensación más ligera y limpia que se prolonga en el tiempo.

Así, la diferencia que plantea el producto está relacionada con los ajustes en su elaboración y el equilibrio de sus componentes, con el objetivo de ofrecer una experiencia de frescura constante sin sacrificar su esencia.