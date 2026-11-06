El pasado 4 de noviembre se presentaron en la Universidad Panamericana los resultados de Merco Líderes México 2026. En su 14.ª edición, este evento reconoció a los líderes con mayor reputación del todo México

Tras mantenerse durante 11 años consecutivos en el primer lugar del ranking, Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo recibió una distinción especial de Merco, convirtiéndose en el primer empresario en México en obtener este reconocimiento. Hasta ahora, la distinción había sido concedida a otros dos líderes empresariales: Isabel Noboa, en Ecuador, y Pablo Isla, en España.

Por cierto, el encuentro donde se reconoció el papel de Servitje a cargo de Grupo Bimbo, estuvo encabezado por Itzel Torres, directora general de Merco en México.

En la clasificación de este año, Servitje obtuvo 10 mil puntos, mientras que José Antonio Fernández Carbajal, de FEMSA, ocupó el segundo lugar con 8,84. Por su parte, Carlos Slim Helú, de Grupo Carso, ocupó el tercer puesto con 8,497.

Dicho ranking se elabora cada año y en cada edición, directivos, periodistas, analistas y académicos vuelven a valorar a los líderes empresariales del país. Al entregar el reconocimiento especial a Servitje, Merco destacó la constancia con la que su liderazgo ha sido valorado a lo largo por más de diez años.

Así se evaluó la reputación de un líder empresarial

La presente edición de Merco Líderes México se elaboró a partir de 11 fuentes de información y 2,268 encuestas. Entre los participantes figuran 1,876 directivos de grandes empresas, así como periodistas de información económica, expertos en comunicación, analistas financieros y académicos. Dicho estudio contempló también el análisis de 309,736 menciones en el entorno digital y la revisión de 62 indicadores sobre el desempeño de las empresas.

Entre los aspectos que Merco consideró para la evaluación, se encuentran los siguientes: visión estratégica y comercial; gestión económica y del talento; ética y el gobierno corporativo; responsabilidad social y ambiental. También se contempló la capacidad de comunicación y la influencia del líder en el ámbito empresarial y en la sociedad.

Estas dimensiones ayudan a entender qué hay detrás de una reputación que se sostiene en el tiempo. De esta forma, aquellos que siguen de cerca a una empresa pueden contrastar lo que sus líderes comunican con las decisiones que toman, los resultados que obtienen y la forma en que esas decisiones afectan a colaboradores, inversionistas, consumidores y comunidades.

Líder y empresa: un vínculo inquebrantable

Este año, Merco incorporó por primera vez los resultados de Merco Líderes a la valoración global de Merco Empresas, con un peso de 2%. Es así como la reputación de quien dirige una organización forma parte de la evaluación de la empresa misma.

Por lo mismo, los años en que Servitje ha encabezado el ranking coinciden con una etapa de expansión y transformación de Grupo Bimbo. A lo largo de ese proceso, la compañía ha mantenido la filosofía de construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana.