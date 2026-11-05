Tecate Pa’l Norte anuncia tres días de festival para marzo de 2027: “El fin de semana más poderoso te espera”, escribió el festival en su redes sociales.
La espera terminó y Tecate Pa’l Norte reveló que el festival tendrá un fin de semana largo en marzo de 2027.
Tecate Pa’l Norte anuncia tres días de festival para marzo de 2027
A casi cuatro meses de que se realice el Tecate Pa’l Norte, el festival reveló los días en que se realizará:
- Viernes 26 de marzo de 2027
- Sábado 27 de marzo de 2027
- Domingo 28 de marzo de 2027
Tecate Pa’l Norte se realiza en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León y hay grandes expectativas sobre quiénes formaran parte del cartel.
Esta edición de Tecate Pa’l Norte será especial, pues es su decimoquinto aniversario y como era de esperarse, su logo es dorado y da a entender que celebrarán a lo grande.
Estas son las bandas y artistas más sonadas para el Tecate Pa’l Norte
Tecate Pa’l Norte no ha revelado la fecha en que dará a conocer su cartel oficial, pero hay rumores de que las siguientes bandas y artistas podrían presentarse en Parque Fundidora en marzo.
- Travis Scott
- Charli XCX
- The Killers
- Queens of the stone age
- Fontaines D.C.
- Cage the Elephant
Estas predicciones están basadas en las agendas de los artistas y bandas mencionadas, así como los carteles de festivales como Estéreo Picnic y Lollapalooza,
También habría bandas y cantantes como:
- Caifanes
- Fobia
- Enrique Bunbury
- Paty Cantú
- Eslabón Armado
- Alicia Villarreal
- Bengala
- Paté de Fuá
- Jumbo
Estas solo son predicciones, ya que el cártel oficial de Tecate Pa’l Norte se podría dar a conocer el las siguientes semanas.
Los precios de los Abonos para el Tecate Pa’l Norte podrían rondar los 4,890 pesos y los 10,780 pesos en VIP.