Tecate Pa’l Norte anuncia tres días de festival para marzo de 2027: “El fin de semana más poderoso te espera”, escribió el festival en su redes sociales.

La espera terminó y Tecate Pa’l Norte reveló que el festival tendrá un fin de semana largo en marzo de 2027.

Tecate Pa'l Norte revela que serán tres días de festival (X/@TecatePalNorte)

Tecate Pa’l Norte anuncia tres días de festival para marzo de 2027

A casi cuatro meses de que se realice el Tecate Pa’l Norte, el festival reveló los días en que se realizará:

Viernes 26 de marzo de 2027

Sábado 27 de marzo de 2027

Domingo 28 de marzo de 2027

Tecate Pa’l Norte se realiza en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León y hay grandes expectativas sobre quiénes formaran parte del cartel.

Esta edición de Tecate Pa’l Norte será especial, pues es su decimoquinto aniversario y como era de esperarse, su logo es dorado y da a entender que celebrarán a lo grande.

Tecate Pa'l Norte 2027 (Instagram/@tecatepalnorte)

Estas son las bandas y artistas más sonadas para el Tecate Pa’l Norte

Tecate Pa’l Norte no ha revelado la fecha en que dará a conocer su cartel oficial, pero hay rumores de que las siguientes bandas y artistas podrían presentarse en Parque Fundidora en marzo.

Travis Scott

Charli XCX

The Killers

Queens of the stone age

Fontaines D.C.

Cage the Elephant

Estas predicciones están basadas en las agendas de los artistas y bandas mencionadas, así como los carteles de festivales como Estéreo Picnic y Lollapalooza,

También habría bandas y cantantes como:

Caifanes

Fobia

Enrique Bunbury

Paty Cantú

Eslabón Armado

Alicia Villarreal

Bengala

Paté de Fuá

Jumbo

Estas solo son predicciones, ya que el cártel oficial de Tecate Pa’l Norte se podría dar a conocer el las siguientes semanas.

Los precios de los Abonos para el Tecate Pa’l Norte podrían rondar los 4,890 pesos y los 10,780 pesos en VIP.