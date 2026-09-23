Tras ganar el HEINEKEN Green Challenge-All Stars 2026, la empresa CPlantae, liderada por egresados de la BUAP y especializada en soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de aguas residuales, implementará su tecnología Lombrifiltro en el festival Tecate Emblema 2027.

El Tecate Emblema 2027, uno de los festivales de OCESA que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, contará con el primer sistema de saneamiento basado en la naturaleza que operará en un festival masivo en México.

Tecnología de egresados BUAP tratará aguas residuales en Tecate Emblema 2027. (cortesía )

Lombrifiltro tratará hasta 120 mil litros de agua durante el festival

El director del proyecto y egresado de Ingeniería Ambiental de la BUAP, José Luis Ortiz Robles, explicó que el Lombrifiltro trata aguas grises provenientes de sanitarios y regaderas mediante el uso principalmente de lombrices rojas, además de plantas y otros microorganismos.

La tecnología forma parte de los sistemas conocidos como humedales artificiales y permite remover entre 70 y 80 por ciento de los contaminantes.

De acuerdo con el director de CPlantae, el agua tratada puede filtrarse al subsuelo y reutilizarse para riego y servicios, con lo que se busca reducir el consumo de agua potable y evitar la contaminación de cuerpos hídricos.

Para nosotros representa un gran reto, porque implica aplicar nuestra innovación en un contexto sumamente complejo. En tres días se generarán 120 mil litros de agua aproximadamente. El desafío es presentar un proyecto maduro que trate un volumen considerable de agua y demostrar su tratamiento. Además, los datos generados permitirán analizar el sistema y replicarlo a una escala mayor en un futuro próximo. José Luis Ortiz Robles, director del proyecto y egresado de Ingeniería Ambiental de la BUAP

El proyecto llegó a esta implementación después de participar en una convocatoria de la empresa cervecera en 2024, cuando CPlantae fue una de las cinco empresas finalistas.

Posteriormente, la empresa fue convocada para participar en una nueva convocatoria enfocada en proponer soluciones para HEINEKEN y Grupo OCESA.

Se trató de un bootcamp con asesoría y consultoría intensa durante varias semanas. Al final siete empresas realizamos una presentación en la ciudad de Monterrey, de estas fueron elegidas dos: una para presentar su piloto con Heineken y otra para OCESA. José Luis Ortiz Robles, director del proyecto y egresado de Ingeniería Ambiental de la BUAP

Tecnología de egresados BUAP tratará aguas residuales en Tecate Emblema 2027. (cortesía )

CPlantae surgió como proyecto estudiantil de la BUAP

CPlantae se originó como un proyecto estudiantil enfocado en limpiar y eliminar contaminantes del agua residual mediante humedales artificiales.

Con el tiempo, el proyecto incorporó lombrices, bacterias, algas y distintos organismos que trabajan de manera conjunta en sistemas de tratamiento de agua.

La iniciativa recibió asesoría de la Incubadora BUAP, perteneciente a la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento. Con el financiamiento obtenido mediante una beca, el equipo fabricó un prototipo para demostrar el funcionamiento del sistema en sitio. A partir de 2017 comenzó la gestión empresarial del proyecto.

Actualmente, CPlantae cuenta con sistemas instalados en distintos puntos del país, tanto en el sector público como privado. Entre ellos se encuentran Xcalak, Quintana Roo; el Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito, en la Riviera Maya; Los Cabos y la costa de Oaxaca. También cuenta con sistemas en casas, fraccionamientos y en Flor del Bosque, en Puebla.

La tecnología desarrollada por los estudiantes de la BUAP también ha participado en competencias internacionales. En 2019 representaron a México en la Enactus World Cup, realizada en Silicon Valley, San José, California, Estados Unidos.

En 2022, el proyecto obtuvo el primer lugar mundial en la competencia 1 Race 4 Oceans (1R4O), realizada dentro de la Enactus World Cup en San Juan, Puerto Rico.