El festival Tecate Comuna 2026 ya reveló su lineup y detalles de boletos para Foro Puebla, generando expectativa entre los fanáticos del rock, indie, pop y ska en México.

Preventa Banamex: martes 18 de agosto a las 10:00 a.m.

Venta general: miércoles 19 de agosto a las 10:00 a.m.

Boletera: eTicket

La preventa Banamex será el martes 18 de agosto a las 10:00 a.m., mientras que la venta general iniciará el miércoles 19 de agosto en eTicket.

Los precios van desde 1,590 pesos en acceso general hasta 2,995 pesos en modalidad VIP, cada uno con beneficios distintos.

El festival Tecate Comuna 2026 promete ser uno de los más esperados del año.

Precio de los boletos para el Tecate Comuna 2026

Los fanáticos que se quieran alistar para la edición 2026 del festival Tecate Comuna tendrán acceso a tres tipos de boletos, cada uno a direfente precio:

General: 1,590 pesos

Comfort Pass: 2,035 pesos

VIP: 2,995 pesos

Cabe destacar que estos precios no incluyen los cargos por servicio.

Por otra parte, para la preventa Banamex la opción de compra con tarjeta de crédito es de hasta 3 meses sin intereses.

Tecate Comuna (Tecate Comuna)

¿Qué incluyen los tipos de boletos para el Tecate Comuna 2026?

Cada tipo de boleto en el Tecate Comuna 2026 incluye diferentes beneficios para el día del festival. Y estos son:

Boleto general: incluye acceso al evento, sanitarios generales, zona de comida y actividades generales al interior

Comfort Pass: incluye acceso al evento, carriles preferentes de entrada y sanitarios privados

VIP: incluye: entrada preferente al evento, zona exclusiva con sombra, pit lateral al escenario principal, área de mesas, zona de comida exclusiva y baños VIP