Belinda Schüll, la mamá de Belinda, presentó al embajador de Corea del Sur su marca Deschull Pharma por la que él y su equipo se mostró encantado, pero ¿qué es?

Deschull Pharma es una marca que la mamá de Belinda de 36 años de edad, se tenía muy escondida, pero que sin duda podría ser un gran éxito para la familia.

¿Qué es Deschull Pharma? Conoce la empresa de Belinda Schüll

La mamá de Belinda mostró su lado de emprendedora al mundo, compartiendo que tiene una marca llamada Deschull Pharma que el embajador de Corea del Sur, Taewan Huh, ya conoce.

¿Qué es Deschull Pharma? Es una marca registrada de belleza que tiene como visión hacer una fusión entre la “ciencia médica” y el arte del cuidado personal.

Actualmente, Deschull Pharma tiene cuenta en Instagram donde tiene 461 seguidores, debido a que es un emprendimiento que la mamá de Belinda tenía muy oculto.

A pesar de que la marca tiene página oficial bajo el dominio de deschullpharma.com apenas está iniciando, pues no tiene información al respecto.

Marca de la mamá de Belinda; Deschull. (deschullpharma)

En Instagram se encuentran exhibidos algunos de los productos de Deschull Pharma, pero a la actualidad aún no se encuentran presentes en el mercado, pero se espera pronto lo estén.

Deschull Pharma: El único producto que oferta la marca de Belinda Schüll

Belinda Schüll, la mamá de Belinda, dio a conocer a sus seguidores Deschull Pharma, su marca de cuidado personal que tiene un único producto lanzado.

Se trata de un spray desinfectante para manos que está hecho a base de hierbas y elimina 99.9% de las bacterias.

Se espera que Deschull Pharma, la marca de Belinda Schüll, lance más productos y que pronto estén disponibles para compra.