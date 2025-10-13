El pasado 15 de julio, Renault inició una revisión de sus vehículos por lo que al detectar una falla mecánica en su modelo Kwid, hace un llamado en colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Renault, la empresa francesa cuyo origen se encuentra en París, pide a los dueños de una Kwid, modelos 2022 y 2024, con periodo de fabricación del 5 de mayo de 2021 al 12 de mayo de 2023, llevarla a revisión.

Y es que existe riesgo de ruptura o de grietas en la carcasa de montaje del eje trasero por lo que al transitar por carreteras o caminos en mal estado, incluso pasar sobre baches, no es recomendable.

El impacto de piedras o golpes en esa zona podría provocar un accidente automovilístico, incluso la pérdida de control del vehículo por lo que es necesario revisar las carcasas de montaje de los ejes traseros izquierdo y derecho, y en caso necesario, reforzarlo o reemplazarlo.

Kwid (Renault México)

Renault de México revisará 33 mil 046 unidades Kwid

Si eres dueño de un Kwid, el SUV Compacto de Renault, deberás acudir a la agencia para una revisión inmediata.

Se prevé que Renault de México revise 33 mil 046 unidades del modelo Kwid año 2022 a 2024.

Esto aún cuando un nuevo estudio, realizado el pasado 17 de julio, determinó que no hay un reporte en México relacionado con el desperfecto.

Profeco y @RenaultMX emiten alerta por falla en más de 33 mil vehículos #Kwid modelo 2022 a 2024.



Los autos podrían presentar grietas en el montaje del eje trasero, lo que representa un riesgo de pérdida de control o accidente.



Renault revisará y, de ser necesario, reforzará o… pic.twitter.com/JAgOLadfzn — Profeco (@Profeco) October 12, 2025

Renault contactará a propietarios

Si tienes un Kwid, pero desconoces el año de su fabricación, no te preocupes, puedes comunicarte con la agencia Renault donde te dirán si el modelo de tu vehículo necesita revisión.

Así como Renault contactará a las personas cuyo auto necesite someterse a revisión. Además de realizar un llamado en su sitio web, enviará un correo electrónico a sus clientes.

Asimismo, Profeco se encargará de que Renault cumpla con su campaña.

A continuación te compartimos las ligas de contacto: