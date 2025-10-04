La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alerta por fallo en mil 375 autos Honda y Acura y pide a dueños de vehículos de estas marcas llevarlos a revisión.

Las fallas se habrían presentado en cinco modelos de las marcas Honda y Acura, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022.

Profeco llama a revisión a mil 375 autos Honda y Acura de cinco modelos

Profeco llama a revisión a mil 375 autos Honda y Acura (@Profeco / X )

De acuerdo con lo que se dio a conocer, estos autos Honda y Acura presentaron fallas en el circuito interno del sensor de peso del asiento del pasajero.

Este problema deriva el encendido de la luz de advertencia del sistema de bolsa de aire, por lo que se indica incorrectamente que el sistema está activado.

Esto provoca confusión y mal funcionamiento del vehículo.

Los modelos afectados son:

Honda Pilot año 2021 Honda Odyssey año 2021 Acura RDX año 2021 Acura MDX año 2020-2022 Acura TLX año 2021

¿Qué debo hacer si soy propietario de un vehículo Honda o Acura?

Para atender este problema, la empresa será la encargada de inspeccionar el vehículo y en caso necesario se corregirá o el sensor sin ningún costo para los propietarios.

Honda de México anunció que avisará a los propietarios de los vehículos mediante el correo electrónico o vía telefónica.

De esta manera las personas tendrán que acudir al Distribuidor Autorizado de Automóviles Honda o Acura a programar una cita.

En caso de que se haya realizado un cambio de propietario, las personas podrán informar los datos de contacto de las y los dueños actuales al teléfono 800 368 8500 y en la página web http://www.honda.mx/.

Profeco anunció que dará el seguimiento adecuado para que se cumpla esta alerta y de esta manera proteger los derechos de los consumidores.