La consola de videojuegos, Nintendo Switch 2 está disponible a precio de oferta en Walmart

Pero solo podrás acceder a la oferta del Nintendo Switch 2 en Walmart si cumples con una condición.

Nintendo Switch 2 (Nintendo)

¿Qué necesito para comprar el Nintendo Switch 2 a precio de oferta en Walmart?

El Nintendo Switch 2 versión nacional está disponible a precio de oferta en la tienda en línea de Walmart de:

Nintendo Switch 2: 8 mil 799 pesos mexicanos.

Pero de acuerdo con la tienda en línea, solo podrás acceder a esta oferta si cumples con la condición de pagarla con:

Tarjeta de débito BBVA

Aplicar el cupón: WBDEB17A

La consola de Nintendo cuenta con 1 año de garantía con el proveedor y un costo de envío de 54 pesos mexicanos, con lo que su precio total sería de: 8 mil 853.12 pesos mexicanos.

Nintendo Switch 2: Walmart (captura de pantalla)

Cabe recordar que el N intendo Switch 2 llegó a México el pasado 5 de junio de 2025 con un precio oficial de 13 mil 599 pesos para la versión individual.

El paquete de la consola que incluía el videojuego ‘Mario Kart. World’ llegó al país con un precio de 14 mil 899 pesos mexicanos.

Con este precio, el Nintendo Switch 2 logró la venta de 6 millones de unidades en todo el mundo a 7 semanas de su lanzamiento, convirtiéndose en la consola mejor vendida de la historia.

Estas son las características del Nintendo Switch 2 que está a precio en oferta en Walmart:

Si aún no te decides a aprovechar el precio de oferta en Walmart de la consola de videojuegos, aquí te compartimos las características del Nintendo Switch 2: