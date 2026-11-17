Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, llamó al diálogo a los productores de maíz blanco que mantienen protestas en Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este martes 17 de noviembre, la funcionaria aseguró que el Gobierno de México ha brindado atención a los productores y ha instalado mesas de trabajo para atender sus demandas.

Asimismo, afirmó que la administración federal mantiene abiertas las puertas para continuar las conversaciones y alcanzar acuerdos mediante el diálogo pacífico.

“Tenemos conocimiento de que hay una movilización, que han anunciado que para el día de hoy, esto es de productores de maíz blanco del Bajío. Entonces sí estamos pendientes, decirles que ha habido pláticas con ellos, pero lo más importante, más que la propia mesa de trabajo, lo que ha habido es atención para los productores de aquellas zonas, fundamentalmente son algunos liderazgos que están convocando a movilizaciones el día de hoy en los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro (...) Lo que nosotros queremos decirle a los productores, que el Gobierno de México, tiene permanentemente abiertas las puertas para llevar a cabo un diálogo respetuoso y pacífico”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Rosa Icela asegura que existe diálogo permanente con productores de maíz

Rosa Icela Rodríguez reiteró que el Gobierno de México mantiene conversaciones permanentes con los productores de maíz. También identificó a los funcionarios encargados de dar seguimiento a sus demandas.

Explicó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) encabeza la atención a los productores, mientras que, por parte de Gobernación, participan el subsecretario César Yáñez y el jefe de la Unidad de Gobierno, Tonatiuh Ramírez.

La secretaria señaló que han encontrado una buena recepción por parte de la mayoría de los liderazgos, debido a que se han atendido las solicitudes relacionadas con los apoyos de esta temporada. Sin embargo, reconoció que podrían existir algunas excepciones pendientes de resolver.

“Hemos estado trabajando, primero hemos mantenido un diálogo permanente con ellos, al frente de ellos, obviamente está la Secretaría de Agricultura y por parte de nosotros está subsecretario de Gobernación, César Yáñez, y también el Jefe de la Unidad de Gobierno de Tonatiuh Ramírez, ellos dos han estado en la atención y lo que hemos encontrado es muy buena recepción de la mayoría de los liderazgos, por qué es esta recepción, porque la Secretaría de Agricultura ha atendido a la mayoría, puede haber alguna excepción, en los apoyos de esta temporada, de las temporadas de este año”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Gobierno federal trabaja con Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro para atender a productores

Por otra parte, Rosa Icela Rodríguez explicó que el Gobierno federal también mantiene coordinación con las administraciones estatales de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro para dar seguimiento a las movilizaciones de los productores de maíz.

La funcionaria reconoció que existen algunas demandas pendientes relacionadas con los gobiernos estatales, por lo que aseguró que continuarán trabajando para atenderlas.

Finalmente, reiteró que las mesas de diálogo permanecen abiertas tanto en la Secretaría de Agricultura como en la Secretaría de Gobernación para los productores de maíz que protestan en los diferentes estados de la república.