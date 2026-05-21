Hoy 21 de mayo de 2026, los productores de maíz se reunirán con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para evitar una manifestación en las sedes del Mundial 2026 en México.

Ante la situación por el precio del maíz, productores aseguran que si buscan meterlos al Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blando a “Precio Justo” que nombró Claudia Sheinbaum ayer, declinarán e irán por las manifestaciones en el marco del Mundial 2026.

Sader negocia con productores de maíz para evitar manifestación antes del Mundial 2026

Eraclio Rodríguez, líder de productores de maíz en Chihuahua, informó a Azucena Uresti que hoy se verán con Sader, secretaría liderada por Julio Berdegué, para llegar a un acuerdo con el precio del maíz.

Rodríguez aseguró que están abiertos a escuchar a Sader, pero que si no llegan a un buen acuerdo, seguirán en pie el regresar a sus estados a organizar la manifestación para el 5 de junio de 2026.

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El líder productor anteló que seguramente los querrán meter en el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco a “Precio Justo” que la presidenta de México informó ayer, pero él advirtió que no les conviene, por lo que no accederían.

“Es un asunto que sigue dependiendo de la bolsa de Chicago y mientras sigan dependiendo de la bolsa de Chicago para nosotros será nuestra muerte. Nosotros no estamos de acuerdo en eso, creemos que hay otros mecanismos mucho más barato y eficaces para el estado y más operativos para nosotros”. Eraclio Rodríguez, líder de productores de maíz en Chihuahua.

Asimismo, aseguró que lo que se necesita un “reordenamiento a todo el aparato de distribución de alimentos”, pues cree que por el precio de la tortilla actual, bien podrían pagarles a buen precio el maíz.

Productores de maíz advierten de manifestación en sedes del Mundial 2026

El líder de productores de maíz en Chihuahua advirtió que si no llegan hoy a un buen trato con Sader sobre el precio que les pagan por su producto, se manifestarán en las sedes del Mundial 2026.

Aunque dijo que los campesinos permanecerán hoy y mañana, 22 de mayo de 2026, en la Ciudad de México (CDMX) de no llegar a un acuerdo regresarían a sus estados para organizar las posibles manifestaciones del 5 de junio en Monterrey, Guadalajara y CDMX.