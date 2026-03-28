A lo largo del último año, el jitomate se disparó de precio en la Ciudad de México (CDMX), pues en reportes se indica que su costo se ubica en hasta 80 pesos por kilo.

Al respecto, información del INEGI refiere que a pesar de que es un producto de la canasta básica, en mercados y tianguis de la CDMX el aumento ha sido del 152%.

Cabe destacar que el alza por la cual ha pasado el precio del jitomate no solo en la capital, sino en todo el país, ha sido impulsada por diversos factores.

Jitomate (Victoria Valtierra / Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Precio del jitomate se dispara a los 80 pesos por kilo en la CDMX

En tianguis y mercados de la CDMX, consumidores se han enfrentado a un incremento poco usual en uno de los productos de la canasta básica, el jitomate.

Lo anterior debido a que se afirma que en mercados de zonas populares como el caso de la colonia Guerrero, el kilo de jitomate puede encontrarse en hasta 80 pesos.

Precio del jitomate (Graciela López Herrera)

El portal La Silla Rota recopiló una serie de testimonios de consumidores que coinciden en el incremento, pues incluso señalaron que sería uno de los productos más caros actualmente.

Hay que resaltar que la inflación general en México en la primera quincena de marzo se ubica en un 4.63%, debido al aumento del 0.62% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

¿Por que se ha elevado el precio del jitomate?

El elevado precio del jitomate en la CDMX que se coloca en hasta los 80 pesos por kilo se debe a una conjugación de factores tanto externos, como internos.

De acuerdo con especialistas del sector, la cadena de producción y traslado ha pasado por una racha negativa debido a los siguientes elementos de los últimos meses:

Condiciones del clima, pues se han registrado constantes heladas y variaciones de temperatura

Producción limitada en estados clave como Sinaloa, donde se registraron problemas logísticos y de distribución que redujeron la disponibilidad en mercados nacionales

El aumento de costos de transporte por el alza en combustibles que encareció el traslado

Dada el aumento de la demanda estacional en la temporada de Cuaresma, se generó una presión adicional en los precios

Factores comerciales internacionales como ajustes en aranceles y dinámicas de exportación

La misma presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el precio del jitomate se ha disparado como resultado de la alta demanda en Estados Unidos, donde las heladas han sido continuas.