En el marco del Día Mundial de la Nutrición, Grupo Bimbo abrió las puertas de sus oficinas para conversar con la doctora Patricia Villalobos, Directora Global de Investigación y Desarrollo de la panificadora, con el objetivo de conocer más sobre su estrategia de “Nutrición Positiva” y sus compromisos con los consumidores.

“En muchos países, como México, el pan es parte de la cultura y es considerado un alimento básico por sus valores nutrimentales: aporta proteína, fibra, granos enteros y otros beneficios”, comenta la Dra. Villalobos al inicio de la entrevista, quien reconoce el valor de este alimento a lo largo de la historia de la humanidad.

(CHINO LEMUS (C))

Como responsable del área de Investigación y Desarrollo de Grupo Bimbo, la doctora Patricia Villalobos lidera la evolución de los productos de consumo diario de la compañía, como panes de caja, bollería, bagels e English muffins, para mejorar su perfil nutrimental bajo el enfoque de “Nutrición Positiva”.

“Nutrición Positiva es la forma en que Grupo Bimbo busca elaborar sus productos con el mejor perfil nutrimental posible, de acuerdo con el rol que tienen en la dieta. Es transformar recetas para incluir más fibra, más proteína y granos enteros, además de reducir el contenido de sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas y grasas trans. Lo medimos con el Health Star Rating, el mismo sistema oficial de Australia y Nueva Zelanda. Hoy, el 98% de nuestros productos de consumo diario cumplen con este estándar”, señala Villalobos.

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Pero, ¿cómo saber si un producto tiene la mejor calidad nutrimental? Para Grupo Bimbo la respuesta es sencilla: la panificadora utiliza el Health Star Rating System, una metodología internacional desarrollada por terceros que evalúa la composición nutrimental de los alimentos de forma objetiva y estandarizada.

Este sistema analiza el equilibrio entre nutrientes que deben promoverse y aquellos que conviene moderar. Bajo este enfoque, la panificadora considera que un producto cumple con criterios de Nutrición Positiva cuando alcanza una calificación mínima de 3.5 estrellas, en alineación con umbrales establecidos por sistemas de evaluación externos e independientes.

Actualmente, este nivel de evaluación está presente en el 98% del portafolio de consumo diario de la empresa, integrado por productos que Bimbo reconoce y recomienda para un consumo frecuente en la dieta, como pan, bollos, tortillas y otras categorías esenciales de su oferta.

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Para Bimbo, el compromiso de ofrecer productos deliciosos, preferidos y con la mejor calidad nutrimental va de la mano con escuchar a sus consumidores. De acuerdo con la doctora Patricia Villalobos, la retroalimentación del consumidor permite identificar oportunidades y anticipar tendencias para seguir evolucionando el portafolio.

Una palabra clave que mencionó la doctora Villalobos es “oportunidades”. En cuestiones de cumplir las expectativas del consumidor, Grupo Bimbo cuenta con tres enfoques principales que le permiten al área de Investigación y Desarrollo alcanzar sus objetivos:

Mejora continua del portafolio. Optimización constante de productos de consumo diario y ocasional mediante ingredientes y tecnologías de vanguardia que contribuyen a mejorar su perfil nutrimental.

Atención a las tendencias. El consumidor está en una búsqueda constante de calidad. Por eso, mantenerse al tanto de las corrientes actuales, saber qué sucede en el mundo de la alimentación y adelantarse a lo que el público buscará en el futuro es clave para mejorar los productos. Esto los lleva a apostar por productos que contengan más proteína, fibra, vitaminas y minerales esenciales, a través de la panificación.

Cumplimiento de estándares críticos. Bimbo es un ejemplo de calidad a nivel global. La panificadora cuenta con las mejores calificaciones en seguridad alimentaria, estandarización, cumplimiento de la regulación local y de los estándares internacionales. Estar presente en diversos países con normativas distintas jamás ha detenido a la compañía; al contrario, en cada territorio se enfocan en cumplir de la mejor manera con cada uno de ellos.

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Y aunque hablamos de solo tres ejes, se suma uno transversal y fundamental: la preferencia del consumidor. Grupo Bimbo busca desarrollar productos que, además de ser nutritivos, sean deliciosos y culturalmente relevantes, adaptándose a los gustos y necesidades locales.

La Dra. Villalobos, con más de tres décadas de trayectoria en investigación y desarrollo de alimentos y formación en biotecnología e ingeniería enzimática, señaló que Grupo Bimbo inició la transformación de su portafolio en 2008. Desde entonces, la compañía ha trabajado en la mejora progresiva de sus productos, con metas a corto, mediano y largo plazo. El área global de Investigación y Desarrollo articula estos esfuerzos a través de una estrategia global con ejecución local, reconociendo que la preferencia del consumidor se construye desde lo local.

Los resultados de la transformación del portafolio tienen reconocimiento internacional: en su última medición, la iniciativa Access to Nutrition Initiative (ATNi), fundación independiente con sede en los Países Bajos que evalúa a las 30 empresas de alimentos más grandes del mundo, ubicó a la panificadora en el cuarto lugar global, superada únicamente por compañías del sector lácteo.

“Somos pan y panaderos, tenemos trabajo para muchos años”, asegura la doctora Patricia Villalobos.

Destaca que la “Nutrición Positiva” es la base de la estrategia de nutrición de Grupo Bimbo para avanzar en su propósito de “Alimentar un Mundo Mejor”, llevando alimentos deliciosos y nutritivos a las manos de todos.