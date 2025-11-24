Con motivo del estreno de la última temporada de la serie, se lanzarán en México la colección de Converse x Stranger Things, para que todos los fans puedan vestir como los protagonistas del show.

A continuación, te daremos todos los detalles al respecto de la colección de Converse x Stranger Things, incluido el precio y disponibilidad en México.

Converse x Stranger Things (Converse)

Precio de los Converse x Stranger Things

En total, serán dos modelos de la colección de Converse x Stranger Things que tendrán los siguientes precios:

Converse x Stranger Things Chuck 70 - 2 mil 599 pesos

Converse x Stranger Things Weapon - 2 mil 999 pesos

Los Converse x Stranger Things Chuck 70 tienen un estilo desgastado, dando la impresión de haber sido usados en el Upside Down, además cuentan con elementos alusivos al Demogorgon y el Hellfire Club.

Converse x Stranger Things Chuck 70 (Converse)

Mientras los Converse x Stranger Things Weapon están inspirados en los tenis originales de 1984, combinando piel con capas desgastadas. El interior está forrado con un gráfico que hace referencia a la serie.

Ambos modelos cuentan con varias referencias al show escondidas, retando a los fans a encontrarlas, ya sea a los personajes protagonistas, villanos o eventos que hemos visto alrededor de la serie.

Converse x Stranger Things Weapon (Converse)

¿Cuándo estarán disponibles los Converse x Stranger Things?

La colección Converse x Stranger Things estará disponible a partir del 4 de diciembre en:

Línea: converse.com.mx

Converse Flagship Satélite

Converse Santa Fe

Las tallas disponibles de los Converse x Stranger Things serán a partir del 23 al 10 nacional, para que lo tengas en mente si no encuentras un par que se ajuste al tamaño de tus pies.

Otra cosa a señalar es que no habrá preventa ni nada por el estilo, los tenis se liberarán a todo el público a partir de la fecha anteriormente mencionada en todos los puntos de venta.

Toma en cuenta que si ya no encuentras tenis online, aún puedes ir a tiendas físicas, donde por lo general cuentan con existencias de manera independiente a la boda que vende en el portal.