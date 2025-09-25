El 24 de septiembre se llevó a cabo un nuevo State of Play de PlayStation, donde presentaron los juegos que veremos próximamente en PS5.

En total el State of Play de PlayStation nos presentó 16 anuncios importantes, entre juegos y nuevos dispositivos de la marca.

Si te lo perdiste, aquí te dejamos la transmisión completa y los 16 anuncios que hubo en la misma:

Saros Microsoft Flight Simulator 2024 Battlefield 6 Nioh 3 Halloween PULSE Elevate Let It Die: Inferno Crimson Desert God of War DualSense Chronoscript: The Endless End Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remaster Sonic Racing: CrossWorlds Code Vein II Deus Ex Remastered Gran Turismo 7 Marvel’s Wolverine

Saros en el State of Play

Lo primero que tuvimos fue Saros en el State of Play, que es la nueva entrega de Housemarque, creadores de Returnal.

Por lo que muestra el tráiler, el gameplay se mantendrá muy similar al juego de lanzamiento de PS5.

Estará disponible el 26 de marzo de 2026 como exclusiva de PS5.

Microsoft Flight Simulator 2024 en el State of Play

El siguiente fue Microsoft Flight Simulator 2024 en el State of Play, el cual deja de lado su exclusiva con Xbox para llegar a la plataforma de Sony.

Será igual que su versión original y estará disponible en PS5 el 8 de diciembre de 2025.

Battlefield 6 en el State of Play

Después tuvimos a Battlefield 6 en el State of Play, el cual presentó un tráiler de su historia, la cual promete ser la más intensa hasta ahora.

Estará disponible el 10 de octubre de 2025.

Nioh 3 en el State of Play

Nioh 3 en el State of Play mostró un nuevo tráiler cinemático, el cual destaca por darnos la fecha de lanzamiento del juego.

Estará disponible el 6 de febrero de 2026.

Halloween en el State of Play

Posteriormente estuvo el tráiler de Halloween en el State of Play, basado en la película homónima, el cual muestra su gameplay, así como su fecha de lanzamiento.

Estará disponible el 8 de septiembre de 2026.

PULSE Elevate en el State of Play

Una sorpresa fue el PULSE Elevate en el State of Play, que son unas bocinas especiales de PlayStation, que se pondrán vincular a diferentes dispositivos.

Estarán disponibles en algún punto de 2026.

Let It Die: Inferno en el State of Play

Algo que nadie esperaba fue el anuncio de Let It Die: Inferno en el State of Play, un juego de Grasshopper de estilo roguelite.

Estará disponible el 3 de diciembre de 2025.

Crimson Desert en el State of Play

También tuvimos el anuncio de Crimson Desert en el State of Play, luego de meses de expectativa, con un tráiler de gameplay y cinemático.

Estará disponible el 19 de marzo de 2026.

God of War DualSense en el State of Play

Para celebrar sus 20 años, se dio a conocer el God of War DualSense en el State of Play, un control especial dedicado a la franquicia de Kratos.

No se dieron detalles de su fecha de lanzamiento.

Chronoscript: The Endless End en el State of Play

Otra revelación fue la de Chronoscript: The Endless End en el State of Play. El tráiler tiene una estética curiosa porque todo el juego se desarrolla en un libro.

Estará disponible en algún punto de 2026.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remaster en el State of Play

También tuvimos la presentación de Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remaster en el State of Play, una nueva versión de este clásico.

Saldrá el 19 de marzo de 2026.

Sonic Racing: CrossWorlds en el State of Play

De manera sorpresiva tuvimos un nuevo tráiler de Sonic Racing: CrossWorlds en el State of Play, presentando a Mega Man como nuevo personaje.

Mega Man llegará a Sonic Racing: CrossWorlds a inicios de 2026.

Code Vein II en el State of Play

Bandai-Namco se hizo presente con Code Vein II en el State of Play. Vimos mucho gameplay, así como la fecha de lanzamiento.

Estará disponible el 30 de enero de 2026.

Deus Ex Remastered en el State of Play

El siguiente fue Deus Ex Remastered en el State of Play, una versión mejorada del clásico de inicios del Siglo XXI.

Estará disponible el 5 de febrero de 2026.

Gran Turismo 7 en el State of Play

Mucho contenido fue anunciado para Gran Turismo 7 en el State of Play, que incluirá nuevas pistas, coches y partes para modificar los vehículos.

Todo esto estará disponible en la próxima actualización mayor del juego.

Marvel’s Wolverine en el State of Play

Finalmente pudimos ver algo más de Marvel’s Wolverine en el State of Play, con un tráiler de gameplay y (lo mejor de todo) su fecha de lanzamiento.

Estará disponible en exclusiva para PS5 en otoño de 2026.