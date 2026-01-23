La marca de juego de bloques de construcción LEGO ha anunciado su nueva colaboración con la empresa de calzado Crocs.

La colaboración de LEGO y Crocs ya causa sensación entre los fans de las marcas, pero ¿vale su precio? Te contamos todos los detalles.

Brick Clog, la colaboración de LEGO con Crocs

La colaboración de LEGO y Crocs llega de manera oficial con el nuevo modelo de calzado LEGO Brick Clog.

Calzado de la famosa marca que sorprende por su diseño, pero sobre todo, los LEGO Brick Clog resaltan por su impresionante tamaño.

Ya que se trata de un diseño inspirado en un bloque de construcción que fusiona “la actitud lúdica de Crocs y la creatividad ilimitada de LEGO” en tamaño oversize.

Entre otros detalles, los LEGO Brick Clog cuentan con cuatro botones troquelados en la parte superior adornados con logos de ambas marcas, un parche y correa en talón.

LEGO anuncia colaboración con Crocs (LEGO / Crocs)

¿Cuál es el precio de los LEGO Brick Clog? La colaboración llega a México

Ante la sorpresa de la colaboración de LEGO con Crocs con su modelo Brick Clog este ya tiene fecha de lanzamiento y precios, además de que estará disponible de manera global, por lo que sí tendrá venta en México.

Los LEGO Brick Clog saldrán a la venta de manera oficial el próximo lunes 16 de febrero 2026 y tendrán un precio de 149.99 dólares (alrededor de 2 mil 600 pesos al tipo de cambio actual).

Mientras que la compra de la colaboración de LEGO y Crocs estarán disponibles a través de los sitios web oficiales de las marcas.