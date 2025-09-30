Cinemex sorprende con nuevo póster de Crepúsculo y confirma estreno en sus salas.

La cadena de entretenimiento, Cinemex, emocionó a los fans de la franquicia de la popular saga de Twilight.

Cinemex confirma estreno de Crepúsculo con nuevo póster

A través de redes sociales, Cinemex confirmó estreno de Crepúsculo en sus pantallas de cine.

Cinemex publicó un nuevo póster revelando que tendrá el reestreno de la saga, aunque no dio fecha de lanzamiento.

Crepúsculo en Cinemex (@Cinemex / X)

El promocional presenta una imagen de un bosque cubierto de neblina y en la parte central “Próximamente”.

La proyección de Crepúsculo en Cinemex forma parte de las celebraciones de la saga.

Esto porque en 2025 se cumplen 20 años de la publicación del primer libro de la escritora Stephenie Meyer, de 51 años de edad.

Lanzadas entre 2008 y 2013, las películas de Crepúsculo son de las sagas más populares que existen.

Su trama sigue la historia de la joven Bella Swan quien, al mudarse a la ciudad de Forks, Washington, conoce a Edward Cullen.

Lo que desata una trama juvenil en el que Bella se ve envuelta en un conflicto entre vampiros y lobos.

La saga de Crepúsculo consiguió buenos números de taquilla a nivel internacional.

Por lo que su proyección en Cinemex ha generado emoción entre los fans que quieren revivir el drama juvenil.

La saga de Crepúsculo (Summit Entertainment)

Precio de los boletos para el estreno de Crepúsculo en Cinemex

Hasta el momento, Cinemex no ha revelado el precio oficial de los boletos para ver las películas de Crepúsculo.

Se espera que con el paso de las semanas, Cinemex dé más detalles sobre el reestreno de la saga en la pantalla grande.

De acuerdo con algunos rumores, el costo de los boletos para Crepúsculo iría de los 85 a los 150 pesos.

Todo dependen del formato y complejo de Cinemex que se visite.