Pizza de Domino’s le saca ronchas; le entregaron ingredientes que no pidió

Un usuario denunció en redes sociales que una pizza de la franquicia Domino´s lo enfermó pues le sacó ronchas por todo el cuerpo.

El cibernauta, identificado como YuVi, pidió una pizza con orilla de queso, pollo, carne molida y tocino, pero le entregaron algo totalmente diferente a lo que pidió.

Pues el alimento, proveniente de Domino’s Pizza, contenía soya en vez de carne molida, por lo cual, los denunció a Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por medio de su cuenta de Twitter.

“Pedi una pizza (...), pero me entregaron una si orilla de queso con una masa que no es pollo y una “carne molida” que no es carne, es soya, me están saliendo ronchas, soy alérgica a la soya, ¿a quién le cobró la hospitalización? @Profeco”, dijo.

Pedí una pizza con orilla de queso,pollo,carne molida y tocino,me entregan una sin orilla de queso con una masa que no es pollo y una "carne molida" que no es carne, supongo es soya, me están saliendo ronchas,soy alérgica a soya, a quien le cobro la hospitalización ? @Profeco pic.twitter.com/SqFr2ddcuJ — YuVi (@YuVi23760454) November 12, 2021

Dominos’s Pizza se disculpa mientras Profeco extiende queja

Ante esto, la franquicia de Domino’s Pizza respondió por medio de su cuenta oficial a la usuaria afectada, a la cual pidió una disculpa así como la apertura de un diálogo por un canal privado para saber que ocurrió.

“Te pedimos una gran disculpa por la situación que se presentó, por favor te pido mediante DM que nos platiques más a detalles que lo fue lo que ocurrió. ¡Saludos!”, escribieron.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor a través de su canal “Atención Profeco” extendió los teléfonos oficiales para extender su queja ante Concilia Exprés.

Mecanismo inmediato que es utilizado por Profeco para solucionar controversias de este tipo con proveedores inscritos.

Pizza. (Pixabay.)

Franquicia de Domino’s Pizza es cerrada en Perú

Cabe destacar que, no es la primera vez que Domino’s Pizza sufre incidentes de este tipo, pues en años pasados fue cerrada en la nación de Perú debido a cucaracha.

El insecto apareció dentro de la orden de un usuario identificado como Carlos Navea, quien fue a un establecimiento de la pizzería con la finalidad de comprar uno de sus alimentos.

Luego de ver que una de las pizzas contenía una cucaracha, el oriundo de Lima denunció a Domino´s Pizza por medio redes sociales , en las cuales publicó una foto del insecto, con la siguiente leyenda:

“Habíamos comido media pizza, cuando nos dimos cuenta que había una cucaracha muerta”, señaló.