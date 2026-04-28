Aunque no tendremos la película hasta 2027, el ogro favorito de todos regresa con el LEGO de Shrek, el cual hará felices a todos sus fans.

El LEGO de Shrek está bastante completo, así que si lo quieres para tu colección, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

LEGO de Shrek (LEGO)

Precio del set LEGO de Shrek

El set LEGO de Shrek tiene un precio de 2999 pesos, el cual es relativamente accesible, tomando en cuenta otros del estilo que llegan a superar esa cifra.

La razón de ese precio del LEGO de Shrek se debe a que está pensado para mayores de 18 años, pues cuenta con 1403 piezas, algunas de ellas pequeñas o de armado complejo.

Mide más de 24 cm de alto, 21 cm de ancho y 16 cm de profundidad; al momento de completarse deja ver la figura de Shrek, Burro y el Gato con Botas.

Sin olvidar que cuenta con diversas referencias a las películas, desde el clásico aviso de “Cuidado con el Ogro”, hasta algunos detalles dentro del estómago del personaje.

Por si esto no fuera suficiente, habrá una colección de LEGO BrickHeadz con Shrek, Burro y Jengi, los cuales tendrán un precio de 599 pesos cada uno.

LEGO de Shrek (LEGO)

Preventa del set LEGO de Shrek

El set LEGO de Shrek estará disponible el 1 de junio de 2026; pero los fans ya pueden hacer la preventa a través de la tienda en línea de la juguetera.

Cualquier fan puede hacer la preventa del set LEGO de Shrek, no importa si eres parte del programa LEGO Insiders o no; puedes apartar tu coleccionable sin problemas.

Eso sí, toma en cuenta que está limitado a 3 piezas por persona, esto con el fin de asegurar que todo el mundo consiga su set sin que haya algún inconveniente.

Finalmente hay que mencionar que si haces tu preventa, recibirás de regalo el set “Familia de Patos”, que si bien no tienen nada que ver con Shrek, es un bonito presente.

Ahora que si prefieres esperar, o no te gustan las preventas, el mismo 1 de junio puedes conseguir el coleccionable en la misma tienda en línea, los locales de la marca o distribuidores autorizados.