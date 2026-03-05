Una demanda sacude a Google; culpan a Gemini por suicidio.

Gemini, el chatbot de inteligencia artificial de Google, ha sido señalado por inducir a que Jonathan Gavalas, hombre de 36 años de Jupiter, Florida, se quitara la vida.

Se reveló que Google enfrenta demanda por Gemini tras el suicidio de Jonathan Gavalas el pasado 2 de octubre 2025.

La demanda fue impuesta el 4 de marzo 2026 en un tribunal federal de San José, California. por Joel Gavalas, padre de Jonathan Gavalas.

En la querella judicial se acusa a Google de muerte por negligencia y responsabilidad por producto.

Gemini Live de Google (Google)

De acuerdo con los reportes, Gemini habría guiado a Jonathan Gavalas en una misión para provocar un “accidente catastrófico” cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.

La misión también incluía destruir todos los registros y testigos.

Jonathan Gavalas se suicidó luego de varias semanas de interacción con Gemini.

Medio locales informan que Jonathan Gavalas llegó a creer que mantenía un vinculo real con el chatbot de Google y que podría unirse a él si dejaba su cuerpo físico.

Jay Edelson, abogado de la familia Gavalas, señaló los peligros de la inteligencia artificial:

La IA envía a la gente a misiones en el mundo real que podrían provocar sucesos con un gran número de víctimas. Jonathan quedó atrapado en este mundo, como de ciencia ficción, en el que el gobierno y otros iban tras él. Creía que Gemini era un ser consciente. Jay Edelson

Según la demanda, Jonathan Gavalas tenía conversaciones con una versión de voz sintética de Gemini a quien consideraba su “esposa de IA”.

Además, creía que era consciente y que estaba atrapada en un almacén cerca del aeropuerto de Miami.

Gemini, inteligencia artificial de Google (Google)

Hacia finales de septiembre 2025, Jonathan Gavalas acudiría con equipo táctico y cuchillos buscando un robot humanoide y la intención de interceptar un camión.

Pocos días después, Jonathan Gavalas se suicidó, su padre encontró su cuerpo.

De acuerdo con un borrador de nota, Gemini describió la situación como subir su “conciencia para estar con su esposa de IA”.

El Miami Herald reveló que Jonathan Gavalas pasaba por un periodo personal complicado, ya que estaba en proceso de divorcio.

Además de que tenía una acusación por violencia doméstica y estaba atrasado con el pago de la hipoteca de su vivienda.

Fue en ese contexto, que Gavalas comenzó a interactuar con Gemini de Google.

El caso de Jonathan Gavalas ha generado debate sobre el uso de la inteligencia artificial y la salud mental.

Gemini (Especial)

Google asegura que Gemini está “diseñado para no alentar a la violencia”

Luego de que Jonathan Gavalas se suicidara, Google emitió un comunicado mandando las “mas profundas condolencias a la familia”.

Asimismo, Google indicó que Gemini está “diseñado para no alentar a la violencia real, ni sugerir autolesiones.

Google aseveró que trabaja con profesionales médicos y de la salud mental para desarrollar salvaguardas en su IA.

La compañía de Mountain View destacó que Gemini le aclaró a Jonathan Gavalas que era una inteligencia artificial.

Además de lo que remitió en varias ocasiones a una línea de ayuda.

"Nuestros modelos, por lo general, funcionan bien en este tipo de conversaciones difíciles y dedicamos una importante cantidad de recursos a esto, pero lamentablemente los modelos de IA no son perfectos.“ Google

Jay Edelson, abogado de la familia Gavalas y conocido por llevar casos contra empresas tecnológicas como Open AI, arremetió contra Google.

Edelson expresó que no ha quedado claro si los chats de Jonathan Gavalas fueron marcados para revisión por parte de los evaluadores humanos de Google.