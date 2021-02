En el video, viral en TikTok, se escucha decir al repartidor que esperó por cinco minutos bajo la lluvia y aun así no le dieron propina por su trabajo

Los repartidores de comida y de otros servicios a domicilio se han vuelto esenciales para muchos en esta pandemia. Aunque suene exagerado, en cada jornada estos trabajadores arriesgan su vida, no sólo por estar expuestos constantemente a contagios de coronavirus , sino a accidentes viales y asaltos… muchas veces sin contar con seguro social.

Pese a ello, muy pocos valoran su labor en la justa medida, evadiendo siempre que se puede darles propina.

Esta injusta situación ha provocado que muchos trabajadores terminen explotando de coraje y frustración, como sucede en un video que se ha viralizado en TikTok, provocando una ola de oleada de apoyo hacia los repartidores.

"¿Cinco minutos bajo la lluvia y sin propina?", grita el frustrado repartidor

En la grabación se puede ver a un repartidor de pizzas haciendo tremendo coraje porque en su última entrega tuvo que pasar cinco minutos bajo la lluvia, esperando a que le recibieran el pedido.

Lo peor de todo, según comenta, es que cuando por fin pudo concretar la entrega, el cliente no se dignó a darle propina. Por todo ello, al regresar a la pizzería, el repartidor no puede contenerse más y comienza a gritar:

“¡No quiero trabajar más aquí! ¡Cinco minutos! ¿Cinco minutos bajo la lluvia y sin propina? ¿Sin propina?" Repartidor de pizzas

Mientras esto sucede, un compañero de trabajo le pide que se tranquilice y le señala que ya tendrá otros pedidos que sí sean bien recompensados. Lejos de tranquilizar al repartidor, estas palabras lo ponen más fúrico, haciendo que suelte un golpe a las cajas de pizza apiladas a su lado, que salen volando por todos lados.

Si no das propina a los repartidores, no hagas pedidos: internautas

El video se viralizó rápidamente en TikTok, donde registró casi dos millones de vistas y más de 17 mil comentarios en los que muchos internautas se solidarizaron con el repartidor de pizzas y pidieron a todo el que use su servicio recompensarlos como se debe.

“Si no puede dar propina, no ordene. Literalmente en plena pandemia"

Matt Will Post

"A las personas que se quejan de dejar propina… Simplemente no deberías comer fuera o quizás deberías ir a recogerlo tú mismo. ¡Los conductores confían en las propinas!"

Cole Jimenez

Sin embargo, hubo personas que no estuvieron de acuerdo con darle ese pago extra a los repartidores, al considerar que el costo del servicio se cubre con su sueldo.