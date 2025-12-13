Tras varios meses a la baja, hoy viernes 12 de diciembre el peso mexicano alcanzó su mejor nivel en 2025, con 17.99 unidades por dólar, acorde con el tipo de cambio.

Si bien en 2024 se mantuvo fortalecido el peso mexicano, el regreso de Donald Trump a la presidencia junto con sus medidas económicas afectaron su valor, así como a los mercados internacionales.

Peso mexicano registra su mejor nivel del 2025: rompe el piso de 18 unidades por dólar

Después de más de un año, el peso mexicano alcanzó las 17.99 unidades por dólar hoy viernes 12 de diciembre, su mejor nivel de 2025, el cual no se había visto desde el 22 de julio de 2024.

El peso mexicano presentó una apreciación del 0.44% que se ha replicado durante toda la semana, ya que abrió el pasado lunes 8 de diciembre con 18.17 unidades por dólar.

Sin embargo y pese a ser día inhábil para las instituciones bancarias, el cierre de semana de este viernes 12 de diciembre habría alcanzado los 17.99 pesos.

Peso mexicano por unidades de dólar (Especial)

La fuerza del peso mexicano se observa tras el recorte de la tasa de interés de la FED, así como el declive del 0.64% del índice dólar en esta semana, sumándose al 9% acumulado este 2025.

Y si bien el peso mexicano habría reportado 0.02% el jueves 11 de diciembre por el recorte de la Reserva Federal, abrió este viernes 12 de diciembre con 18.04 unidades por dólar , que se mantuvo toda la jornada.

Peso mexicano: tipo de cambio del dólar al cierre de hoy viernes 12 de diciembre

En la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) de hoy viernes 12 de diciembre, el dólar abrió la jornada con 18.20 pesos, índice para el resto de las instituciones bancarias.

Este es el tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano hoy viernes 12 de diciembre 2025:

Afirme: 17.30 compra - 18.70 venta

Banco Azteca: 17.40 - 18.69

Banorte: 16.85 - 18.35

BBVA Bancomer: 16.97 - 18.50

Grupo Financiero Multiva: 18.07

Intercam: 17.505 - 18.526

El Banco de México por su parte, tomó como interbancario de apertura 18.0825 compra y 18.087 a la venta, el jueves 11 de diciembre, debido a que hoy viernes 12 de diciembre es día inhábil.