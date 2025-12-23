La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la caída en la inflación en México al cierre del 2025.

De acuerdo con la presidenta, esto demuestra que el modelo de la Cuarta Transformación tiene una “visión distinta” que va por quienes menos tiene.

Esto en el marco del alza en la cotización del peso mexicano frente al dólar estadounidense, que ya está por debajo de las 18 unidades por divisa.

Inflación en México bajó a 3.72% en primera quincena de diciembre, presume Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum presumió que la inflación anual en México durante la primera quincena de diciembre llegó a 3.72%, lo que significó una baja con respecto a la quincena anterior.

Esto ya que durante la segunda quincena de noviembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se colocó en 3.99%.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, estos resultados demuestran que “apoyamos a quien menos tiene a partir de la prosperidad compartida” con la visión distinta del “modelo económico de la Cuarta Transformación”.

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 23, 2025

Inflación de primera quincena de diciembre llega a 3,72%; se coloca debajo de la tasa anticipada por especialistas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el INPC durante la primera quincena de diciembre 2025 se colocó en 3.72%.

Con ello, la inflación general anual se colocó por debajo de la tasa anticipada por especialistas, que sugería que sería de 3.85%.

Asimismo, el índice de precios subyacente incrementó 0.31% a tasa quincenal, donde los precios de las mercancías subieron 0.13 % y los de servicios, 0.47%.

Además, el índice de precios no subyacente a tasa quincenal disminuyó 0.30%; donde los precios de frutas y verduras cayeron 1.54%, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.21%.