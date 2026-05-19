Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó avances positivos en el primer trimestre de 2026 gracias a una reestructuración administrativa y financiera que permitió reducir su deuda en 7% y disminuir en 13% los costos asociados.

La empresa destacó un incremento de 40% en la producción de gasolinas, diésel y turbosina impulsado por las refinerías de Olmeca y Tula, además de un aumento en ventas internas y pagos a proveedores por más de 152 mil millones de pesos.

Pemex asegura contar con bases sólidas para mantener estabilidad operativa.

Pemex reporta avances positivos durante el primer trimestre del 2026

Pemex informó que a pesar de los ajustes contables por depreciación de activos, la institución mantiene un flujo de caja saludable y una utilidad operativa sólida.

Pemex reporta reducción de deuda y menores costos financieros (@Pemex / X )

Estos avances se atribuyen a una estrategia enfocada en la autosuficiencia energética y la optimización de las refinerías locales.

Pemex resaltó los avances positivos en las acciones de reestructuración financiera y administrativa realizados durante el primer año de esta administración:

Pemex reportó mejora financiera y operativa: Destacó que en el primer trimestre de 2026 logró avances en su reestructuración financiera y administrativa, lo que ayudó a fortalecer su posición como empresa productiva del Estado. Reducción de deuda y costos financieros: Pemex informó una reducción adicional de 7% en su deuda y una disminución de 13% en el costo financiero asociado a esa deuda. Pagos importantes a proveedores y aumento en ventas internas: Aseguró haber pagado más de 152 mil millones de pesos a proveedores y reportó un incremento de 4% en las ventas internas. Mejoras en producción y refinación: Destacó la estabilización de la plataforma productiva durante cinco trimestres consecutivos y un aumento de 40% en la producción de gasolina, diésel y turbosina, impulsado por las refinerías de Olmeca y Tula. Pemex niega problemas de liquidez por el resultado neto: La empresa señaló que el resultado neto del trimestre estuvo influido por factores contables, como el tipo de cambio y depreciaciones, y sostiene que esto no representa presiones reales sobre su flujo de caja ni su liquidez.

Pemex asegura que se podrá mantener operativa y financieramente estable en el futuro

Tras estos resultados positivos, Pemex afirma contar con “bases reales” para mantenerse operativa y financieramente estable en el futuro, gracias a la reestructura administrativa y financiera que se ha implementado.

La estrategia a futuro está fuertemente ligada al fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación, específicamente a través de las refinerías Olmeca y Tula.

El objetivo es seguir incrementando la producción interna de gasolinas, diésel y turbosina para reducir la dependencia de las importaciones, las cuales ya han mostrado una reducción del 23%.

La empresa proyecta seguir generando valor a partir de sus actividades productivas para mejorar sus indicadores financieros de manera continua.

Pemex busca mantener la tendencia de reducción de deuda y de su costo financiero.