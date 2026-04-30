Petróleos Mexicanos (Pemex) informó con corte al primer trimestre de 2026 que redujo su deuda a 79 mil millones de dólares, el cual dijo es su nivel más bajo desde 2014.

“En materia financiera, Pemex avanzó en el fortalecimiento de su estructura de capital. Al 31 de marzo de 2026, la deuda financiera total se ubicó en 79 mil millones de dólares, el nivel más bajo desde 2014, lo que implica una reducción sostenida del endeudamiento y una mejora en el perfil de vencimientos, con menor presión de corto plazo” Pemex

Con corte al 31 de marzo de 2026 dijo que esto implica una reducción sostenida de endeudamiento y una mejora en el perfil de vencimiento con menor presión a corto plazo.

Pemex presume que regreso al mercado de capitales

Pemex dijo que los resultados del primer trimestre del 2026 reflejan avances en la eficiencia operativa, desempeño comercial en el mercado interno, reducción de costos, desendeudamieto y fortalecimiento del acceso a mercados financieros.

Ejemplo de ello es que en febrero de 2026 Pemex regresó al mercado local de capitales con una emisión de certificados bursátiles por 31 mil 500 millones de pesos, lo que significa un fortalecimiento financiero y un reconocimiento de los mercados.

Pemex asegura que que Dos Bocas impulsa la refinación y la reducción de importaciones de gasolinas

Otros resultados y acciones que resaltó Pemex fueron el fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación (SNR) que procesó en promedio mil 141 mil barriles diarios de crudo, un incremento de 22.2 por ciento respecto al primer trimestre de 2025 y destacó el desempeño de las refinerías de Tula y Dos Bocas.

Reportó que en Exploración y Extracción la producción de hidrocarburos líquidos se ubicó en mil 652 mil barriles diarios, lo cual representa incrementos de 38 mil barriles diarios respecto al mismo periodo de 2025.

Además, resaltó un buen desempeño de los campos:

Maloob

Ixachi

Zapa

Ayatsil

Quesqui

En cuanto a producción de gas resaltó que se alcanzaron tres mil 925 millones de pies cúbicos diarios, con un aumento de 423 millones diarios.

Además de ello, enlistó otros resultados como el incremento en la oferta del combustibles en el mercado nacional, lo cual reportó un crecimiento en ventas internas de 4.2 por ciento y reducción de importaciones de gasolinas en 23.3 por ciento.