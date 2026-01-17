Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó formalmente este viernes 16 de enero su solicitud para emitir su deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por lo que apuntaría su regreso al mercado.

Fue en 2023 cuando Pemex presentó la misma solicitud en una solicitud similar, ya que la paraestatal debería cerca de 100 mil millones de dólares, más 28 mil millones a contratistas.

Pemex regresaría a la Bolsa Mexicana de Valores con emisión de deuda

Pemex presentó su solicitud para regresar a la Bolsa Mexicana de Valores con la emisión de su deuda, un monto de colocación de 31 mil 500 millones de pesos.

Acorde con lo señalado, dicha cantidad será utilizada por Pemex para el pago de pasivos de este 2026, tal como se observa en en la prospección presentada a la BMV.

Pemex regresará a la Bolsas Mexicana de Valores (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Las emisiones corresponden a PEMEX 26 y PEMEX 26-2, a través de tres certificados bursátiles con plazos de entre 5 y 10 años, que podrían ser adquiridos por personas físicas o morales mexicanas o extranjeras.

A su vez, se contemplan 315 millones de certificados con valor nominal de 100 pesos cada uno, para que cubra la deuda presentada ante la Bolsa Mexicana de Valores, de 31 mil 500 millones de pesos.

Pese a esto, la deuda de pasivos para este 2026 que debe cubrir Pemex corresponde a 18.7 mil millones de dólares o 353 mil millones de pesos.

Pemex recibe calificación ‘AAA’ de Moody’s en regreso a la Bolsa Mexicana de Valores

El regreso a la Bolsa Mexicana de Valores de Pemex tendrá ‘AAA’ de calificación de parte de Moody’s Local y HR Ratings, que es el más alto del mercado mexicano.

Esto significa que es estable la emisión de los certificados, que tal como explicó HR Ratings, se fundamenta en la calificación soberana de México, que dejó de ser negativa el pasado 28 de octubre.

Asimismo, se consideró el apoyo de parte del Gobierno Federal mediante aportaciones para el pago de la deuda aunado a las inversiones y apoyos fiscales, más la relevancia de Pemex como fuente de ingresos.