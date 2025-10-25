Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, comentó durante su comparecencia en la Cámara de Diputados que la reestructuración de la deuda es el eje central para fortalecer las finanzas de Petróleos Mexicanos.

Señaló que, desde el sexenio pasado, los esfuerzos se han enfocado en revertir la situación de endeudamiento excesivo que se ha visto magnificada por otros eventos como:

Desinversión

Carga fiscal desmesurada heredadas de periodos anteriores

En ese contexto, Víctor Rodríguez precisó que en el marco del Plan Estratégico 2025-2035, la reestructuración de la deuda es un eje central para fortalecer las finanzas de Pemex.

Plataforma de Pemex en Campeche (especial / Internet)

Durante esta comparecencia, se señaló que las agencias calificadoras han reconocido la mejora en la posición crediticia de Pemex, por lo que, posiblemente, para 2027 la empresa será capaz de operar sin apoyo financiero del gobierno.

En ese sentido, entre las acciones que Víctor Rodríguez presentó para mejorar el perfil de la deuda de Pemex, destacaron:

Recompra de Bonos: Recompra de bonos por 12 mil millones de dólares contribuyen a mejorar el perfil de los vencimientos financieros Cumplimiento de Compromisos: Pemex ha cumplido sin falta con sus compromisos financieros, pagando a tiempo y forma la deuda heredada Apoyo Fiscal: Implementación del Derecho Petrolero para el Bienestar que redujo la carga fiscal sobre Pemex (de 70% ahora es el 30%)

Víctor Rodríguez también señaló que los esfuerzos implementados por el gobierno de Morena han permitido disminuir el endeudamiento de Pemex, con una cifra que oscila entre 78 mil millones y 85 mil millones de dólares en 2025.

La cifra toma relevancia al tomar en cuenta que la deuda alcanzó un pico de 113 mil millones de dólares, esto tras haber crecido de 50 mil millones a 105 mil millones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.