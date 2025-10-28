A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que ya pagó 3 mil millones y se compromete a dar 220 mil millones adicionales de su deuda con proveedores y contratistas.

Sin embargo, los datos compartidos muestran que hubo un incremento tanto en su deuda con proveedores como en su pasivo financiero.

Pemex ya pagó 3 mil millones de su deuda y se compromete a 220 mil millones adicionales en los próximos meses

Pese a las acciones emprendidas por el gobierno federal para sanear las finanzas de Pemex, hubo un incremento y así lo demuestran las cifras oficiales del tercer trimestre del 2025.

Pemex (@Pemex / X )

De acuerdo con un comunicado, en los primeros nueve meses del año Pemex ya pagó 3 mil millones de pesos a las compañías que le brindan servicios y suministros para mantener sus operaciones.

En los próximos meses, Pemex se compromete a 220 mil millones de pesos adicionales a sus adeudos.

A pesar de ello, los montos pendientes por cubrir siguen en aumento, lo que ha generado preocupación entre los contratistas del sector energético.

De acuerdo con lo que dieron a conocer, al 31 de diciembre del 2024 el saldo contable de la cuenta denominada “proveedores” fue de 505 mil millones de pesos.

Mientras que al 30 de septiembre de 2025 es de 517 mil millones de pesos, es decir una variación de 2.2%.

Pemex (Cuartoscuro)

Se reporta que Pemex aumentó su deuda con proveedores y contratistas

Sin embargo, en su reporte financiero se reveló que la deuda de Pemex con proveedores creció 37.1% en comparación con el año pasado, al alcanzar los 28 mil 130 millones de dólares al cierre de septiembre.

En el mismo periodo del año pasado, el saldo era de 20 mil 54 millones de dólares.

El problema con los proveedores de Pemex ha mostrado un aumento sostenido en los últimos tres años.

Se tratan de resultados negativos, luego de las estrategias de apoyo financiero implementadas por la Federación.

Pemex aseguró que mantuvo un flujo constante en los pagos a proveedores, y se echó a andar el Programa de Financiamiento de Inversión 2025.

Esto con el objetivo de fortalecer la cadena de suministro y mejorar la eficiencia operativa.

Sobre su deuda financiera total, Pemex reportó un saldo de 100 mil 300 millones de dólares, lo que representa un incremento de 2.7% respecto al cierre de junio pasado.