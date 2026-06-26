La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmaron el registro de Pato Merlín, tras las solicitudes presentadas por Karla Ivette Gómez López.

Estas tenían razón en proteger la denominación “Pato Merlín” y su diseño tridimensional, y fueron recibidas el 22 de junio de 2026 mediante el sistema Marcanet, iniciando el procedimiento correspondiente.

Las autoridades destacaron que el proceso se desarrolló conforme a la legislación vigente y reafirmaron su compromiso con la protección de la propiedad industrial y la certeza jurídica.

IMPI respalda la propiedad intelectual de Pato Merlín

Las solicitudes ante el IMPI de parte de la familia del Pato Merlín, identificadas con los folios 3646513 y 3646554, buscan proteger servicios relacionados con educación, formación, entretenimiento, actividades deportivas, culturales y otros rubros autorizados.

Como parte del procedimiento, el IMPI entregó a Gómez López una constancia oficial que acredita la recepción de las solicitudes y el inicio formal del trámite.

Registro de la marca Pato Merlín (X | @SE_mx)

Durante la entrega del documento, Marcelo Ebrard explicó que todas las solicitudes atraviesan un análisis técnico y jurídico para garantizar legalidad, transparencia y certeza.

El funcionario señaló que la evaluación especializada permite proteger adecuadamente los derechos de quienes registran marcas, siempre conforme a la normativa mexicana en materia industrial.

Por su parte, Vidal Llerenas afirmó que es un hecho público y notorio que Pato Merlín pertenece a la familia de Karla Ivette Gómez López.

El director general del IMPI subrayó que el reconocimiento fortalece la protección de los signos distintivos y respalda los derechos derivados de la creatividad e identidad comercial.

Con esta resolución, la Secretaría de Economía y el IMPI reiteraron su compromiso de impulsar la protección de marcas y brindar seguridad jurídica a los titulares de activos intangibles.

Indignación por el rápido registro de la marca Pato Merlín

El pato más famoso de México y el Mundial 2026 también ha sido centro de controversia en redes sociales.

Y es que más allá de ser una mascota bastante inusual, el tema del registro de la marca Pato Merlín ante el IMPI ha generado una ola de indignación.

Esto último debido a que usuarios señalan que un trámite de registro ante el organismo suele tardar semanas y hasta meses .

Entre las quejas, resalta un fuerte interés político por parte del actual gobierno, motivo por el que se supone se agilizó el trámite a favor de la dueña.