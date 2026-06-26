GTA 6 lleva menos de un día disponible para su preventa y ya hay reportes de que estaría rompiendo todos los récords de ventas para un videojuego de la actual generación.

Esto es algo que ya se esperaba de GTA 6, pues estamos hablando de una obra que ha sido esperada por los fans desde hace más de 10 años.

GTA 6, videojuego (Especial)

GTA 6 ya llevaría 39 millones de copias vendidas

Hay que señalar es que esta información no viene de Rockstar o Take-Two, sino de insiders de la industria, los cuales mencionan que GTA 6 habría vendido 39 millones de copias.

Tal cifra se habría logrado en menos de 24 horas desde que inició la preventa del juego en todo el mundo.

Siendo hasta el momento el juego más vendido de la generación y el que mayores ingresos ha dado, con alrededor de 3 mil mdd en menos de un día.

Reiteramos, esto no es oficial por parte de la empresa desarrolladora ni la dueña de Rockstar Games, habrá que esperar la confirmación de las mismas.

Sin embargo, es una posibilidad real que el juego ya haya desplazado una gran cantidad de unidades en su primer día de preventa, tomando en cuenta lo anticipado que es.

GTA VI (Rockstar)

Analistas ya esperaban que GTA 6 vendiera más de 30 millones de copias en su lanzamiento

Hay que mencionar que el reporte de los insiders sobre las ventas de GTA 6 podría no ser tan errado, pues los analistas ya habían previsto este escenario.

David Cole, fundador y CEO de DFC Intelligence, mencionó el pasado 24 de junio que se esperaba que GTA 6 moviera más de 30 millones de unidades cuando estuviera disponible.

Esto debido a los 13 años de espera entre la quinta parte y esta nueva entrega, además de la expectativa generada a lo largo de todos esos años.

No solo eso, mencionó que el precio elevado del juego, así como las copias físicas sin disco, no impactarían el ritmo de venta de la obra.

Pues GTA 6 es un producto blindado, ya que no está dirigido a solo al sector gamer, sino que es un producto cultural masivo que interesa incluso a aquellos que no juegan regularmente.