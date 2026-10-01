Se reveló que Paramount y Warner Bros. concretarían su fusión en octubre con un nuevo nombre.

Tanto David Ellison como su círculo más íntimo estarían ultimando detalles para cerrar la adquisición en 100 mil millones de dólares y entre sus preparativos estaría cómo llamar a la compañía.

Fusión de Paramount y Warner Bros. llegaría en octubre con un nuevo nombre

De acuerdo con CNN, Paramount y Warner Bros. concretarían su fusión en los primeros días de octubre. Aunque falta que la jueza Araceli Martínez Olguín de el visto bueno al acuerdo.

Con la operación, la compañía adquiriría un nuevo nombre, el cual no ha sido revelado por el momento, aunque llegaría pronto.

Paramount (Unsplash)

Medios como The Hollywood Reporter indican que “Skydance Corporation” sería el que llevaría la delantera.

El nombre no sería poca cosa dentro de la fusión, ya que con él se indicaría públicamente cuáles son las prioridades de la compañía.

Sería la marca de dirección estratégica que tomaría David Ellison para Paramount y Warner Bros, en medio de cuestionamientos por practicas antimonopólicas dentro de la industria.

Paramount Pictures y su nombre evocan a las grandes películas que ha producido la empresa a los largo de los años.

Lo mismo pasa con Warner Bros., que cuenta con diversos clásicos dentro de Hollywood.

Por tal motivo, hay expectativas acerca de qué nombre llevará la empresa tras su fusión.