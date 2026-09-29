LEGO presentó oficialmente el set Dragon Ball: Shenron & Goku (11390), un coleccionable de la línea LEGO Icons creado en colaboración con Toei Animation.

La pieza incluye una figura de Shenlong en espiral sobre las siete esferas del Dragón y una minifigura de Goku niño en la nube voladora.

Con 1,764 piezas y dimensiones de 32 cm de altura, 24 cm de longitud y 26 cm de anchura, el set estará disponible en México a partir del 4 de noviembre de 2026 por un precio de 3,799 pesos.

Así es el nuevo set de LEGOde Dragon Ball

El nuevo set de LEGO de Dragon Ball presenta una figura de Shenlong en una pose en espiral surgiendo de las 7 esferas del Dragón, las cuales se ubican en la base del modelo coleccionable.

Además cuenta con una minifigura de Goku niño montado sobre la “nube voladora”.

Tanto la figura de Goku como la cabeza y garras del Shenlong pueden ajustarse de posición para crear una dinámica pieza.

LEGO de Dragon Ball: así es el nuevo set y este será su precio en México (LEGO)

El set de construcción Dragon Ball: Shenron & Goku (11390) de Lego cuenta con 1,764 piezas.

Mide aproximadamente 32 cm de altura, 24 cm de longitud y 26 cm de anchura.

Queda perfecto como figura de decoración para todos los amantes de la franquicia.

Precio en México del nuevo set de LEGO de Dragon Ball

El nuevo set de LEGO de Dragon Ball tendrá un precio en México de 3,799 pesos.

La figura estará disponible para los fans a partir del miércoles 4 de noviembre 2026.

Se podrá comprar en la página de Lego y sucursales que distribuyan la marca.