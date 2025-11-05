Durango sigue ampliando sus horizontes y conectándose con los principales destinos del país, es por eso, que la secretaria de Turismo, Elisa Haro Ruiz, en representación del gobernador Esteban Villegas Villarreal, inauguró el nuevo vuelo directo Durango-Guadalajara, operado por Volaris, que contará con tres vuelos a la semana: lunes, miércoles y viernes.

Durante el evento, la funcionaria destacó que esta conexión no solo facilita los viajes familiares, sino que también impulsa el turismo, la inversión y el desarrollo económico.

Durango fortalece turismo y economía

Elisa Haro subrayó que esta nueva ruta es el resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de Durango, Volaris y el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).

Asimismo, señaló que Durango se consolida como un punto estratégico del norte del país, tanto para el turismo como para el intercambio comercial, y que la apertura de más rutas aéreas forma parte de la estrategia de Esteban Villegas para potenciar la conectividad del estado.

Por su parte, Jorge Roberto García, director de Distribución, Desarrollo de Mercados y Carga de Volaris, celebró la apertura de la nueva ruta como una oportunidad para seguir acercando a Durango con los principales polos económicos del país.

Volaris abre vuelo directo entre Durango y Guadalajara: lunes, miércoles y viernes (Cortesía )

Mientras que Abelardo Muñoz, director de Tráfico de OMA, reconoció el esfuerzo coordinado para fortalecer la movilidad aérea y aumentar la afluencia de visitantes a Durango.

Finalmente, Valeria Gutiérrez, directora de Fomento Económico y Turístico del municipio, celebró la gestión de Elisa Haro y el éxito de la estrategia de conectividad.

“La nueva ruta a Guadalajara se suma al éxito de las conexiones con Tijuana y Chicago, reflejo de una estrategia sólida que impulsa el turismo y el desarrollo económico. Son nuevas oportunidades que, en equipo, nos permiten seguir poniendo en alto el nombre de Durango” Valeria Gutiérrez, directora de Fomento Económico y Turístico

Con esta nueva conexión, Durango reafirma su compromiso por acercarse más al país y al mundo, fortaleciendo su papel como un destino competitivo, accesible y con gran potencial turístico.