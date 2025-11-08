Ante la suspensión de vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Estados Unidos, la aerolínea Viva Aerobús brindó opciones de reembolso para los usuarios afectados.

De acuerdo con Viva Aerobús, sus vuelos a Estados Unidos quedarán suspendidos a partir del 11 de noviembre desde el AIFA.

Ante esta situación, aún se encuentran analizando la orden emitida por el departamento de Transporte de Estados Unidos, con el objetivo de brindar soluciones a todos sus clientes.

Hoy viernes 7 de noviembre de 2025, Viva Aerobús se pronunció tras la orden emitida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, mediante el cual, suspende todos los vuelos desde el AIFA hacia dicho país.

En un comunicado, Viva Aerobús señaló que analiza el impacto de esta orden, así como se dijo confiada en que las autoridades de ambos países logren encontrar una solución a este conflicto.

Mientras tanto, Viva Aerobús manifestó que, para los vuelos que resultan afectados entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025, brindarán opciones de cambio en las reservas de los vuelos, toda vez las operaciones desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se mantienen sin cambios.

Sin embargo, si esta opción no resulta conveniente para los usuarios, podrán acceder a otras opciones de reembolso como:

Cambio a otros vuelos que salgan del AICM o de una conexión diferente a la ofrecida en la reserva inicial.

Reembolso del 100% en Viva Cash + un 25% adicional en Viva Cash.

Reembolso del 100% al método de pago original.

Viva Aerobús lamentó la situación, en donde se disculpó con los clientes que se ven afectados con la decisión por parte de las autoridades estadounidenses.