Los mexicanos en Estados Unidos podrían enfrentar un costo de hasta 3 mil millones de dólares, casi 168 mil millones de pesos, por los nuevos impuestos a las remesas, aseguró BBVA.

De acuerdo con la información, este nuevo impuesto entrará en vigor este 2026 y, dado que no se conoce el porcentaje real de remesas que se envían a México, es difícil estimar el gravamen.

El Comité Conjunto de Tributación del Congreso de Estados Unidos estimó a mediados de 2025 que con el impuesto a remesas se recaudaría alrededor de 10 mil millones de dólares entre 2026 y 2034.

BBVA señaló que tres de cada 10 dólares que se envían como remesas llegan a México, por lo que los mexicanos costearan los 3 mil millones de la meta de recausación del gobierno de Estados Unidos.

Cabe mencionar que en su análisis, BBVA señaló que los migrantes estarían considerando cambiar sus transacciones hacia los medios electrónicos para evitar el pago del impuesto a las remesas.