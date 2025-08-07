En algo que parece sacado de una broma, en Estados Unidos se lanzó “Frida”, un helado de leche materna.

No solo eso, el helado de leche materna “Frida” es promocionado como uno de los mas dulces hechos hasta la fecha, además de ser una edición limitada.

¿Cómo es el helado de leche materna “Frida”?

De acuerdo con sus creadores, el helado de leche materna “Frida” no está elaborado como tal con el primer alimento de los recién nacidos.

El helado de leche materna “Frida” está hecho con los siguientes ingredientes:

Base de leche

Crema espesa

Leche descremada en polvo

Azúcar

Dextrosa

Yemas de huevo

Azúcar invertido

Goma guar

Saborizante de caramelo salado

Jarabe de miel

Calostro bovino

Colorantes artificiales

Donde se menciona que esta receta imita casi al 100% el sabor de la leche materna, por lo que cualquier persona lo puede probar.

De hecho el slogan con el que se vende es “Nuestro helado es ligeramente dulce, un poco salado, con toques de miel y un toque de calostro”.

Además se menciona que tiene nutrientes como Omega-3s, lactosa, proteínas, vitaminas y minerales.

Helado de leche materna "Frida" (@fridamom)

¿El helado de leche materna “Frida” se vende en México?

Para bien o para mal, el helado de leche materna “Frida” no se vende en México; solo se puede pedir en línea directamente con el fabricante o ir a una tienda especial en Nueva York, por un precio de 12.99 dólares, que serían unos 250 pesos.

Al ser un producto perecedero y que requiere constante refrigeración, el helado de leche materna no resistiría el viaje desde Estados Unidos hasta México.

Tampoco hay planes de que este producto vaya a ser vendido en nuestro país por alguna tienda local o vaya a haber una versión dedicada para producción nacional.

Así que todas aquellas personas que les daba curiosidad probar el helado de leche materna, no podrán hacerlo, a menos que tengan pensando hacer un viaje hasta Nueva York, que es donde lo venden de manera local, o pidan que alguien se los traiga.

Helado de leche materna "Frida" (@fridamom)

Con información de Frida Mom.