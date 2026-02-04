Alejandro Armenta informó que, con el objetivo de fortalecer la comercialización y la proyección internacional del mezcal poblano, una delegación encabezada por la marca Puebla Cinco de Mayo asistirá del 9 al 11 de febrero a la Feria Wine Paris 2026.

La participación de las y los productores poblanos deriva de los resultados obtenidos en concursos internacionales, lo que ha permitido consolidar la calidad del destilado y abrir nuevas oportunidades de exportación, en uno de los encuentros más relevantes del sector vitivinícola.

Alejandro Armenta reconoce el trabajo de las y los productores de mezcal en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta reconoció la labor de las y los productores poblanos y subrayó que el impulso al mezcal responde a una visión humanista alineada con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a generar derrama económica y bienestar en las comunidades.

Durante la recepción oficial de la sede del México Selection de CMB 2026, el mandatario estatal destacó que el mezcal poblano representa una expresión cultural profunda, al conjugar tradición, identidad y calidad, a través de marcas como Los Fuertes y Puebla Cinco de Mayo, denominaciones que remiten a hechos históricos clave como la Batalla del 5 de mayo de 1862.

Por su parte, Carlos Borboa, director para las Américas del México Selection by Concurso Mundial de Bruselas, señaló que Wine Paris 2026 es una plataforma estratégica para que los mezcaleros poblanos consoliden su presencia internacional y fortalezcan sus estándares de producción.

Puebla llega a la Feria Wine Paris 2026

Carlos Borboa agregó que Puebla será sede en 2026 de la décima edición del Concurso Mundial de Bruselas, decisión basada en la proyección internacional de la entidad y en la calidad de los mezcales, destilados y vinos que se elaboran en el estado.

El evento reunirá a más de mil productores y 40 jueces nacionales e internacionales, y se ha posicionado como un escaparate de alcance similar al Tianguis Turístico, donde las entidades compiten por dar visibilidad a sus productos.

Finalmente, Enrique Bernal Medrano, productor del Mezcal Antigua Destilería Los Fuertes, destacó que en los últimos cinco años la industria del mezcal en Puebla ha registrado un crecimiento significativo, al contabilizar más de 600 marcas en el mercado, lo que representa el sustento de alrededor de 14 mil personas y una importante fuente de empleo y derrama económica, resultado del trabajo conjunto entre productores y el Gobierno de Puebla.