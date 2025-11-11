A tan solo seis meses de haber obtenido la Denominación de Origen Mezcal, Aguascalientes ya celebra un logro histórico, pues el mezcal Veneno del Alma fue galardonado con la Medalla Gran Oro en la Copa Mundo Agave 2025.

Este reconocimiento premia la excelencia, autenticidad y sabor de los mejores mezcales de México, donde participaron más de 360 marcas.

Aguascalientes es premiado por su mezcal

Este premio fue entregado en la Ciudad de México, donde solo tres marcas obtuvieron la codiciada medalla tras una rigurosa evaluación del jurado, que calificó aspectos como aroma, textura y proceso artesanal de elaboración.

Mezcal de Aguascalientes es galardonado como uno de los mejores de México (Cortesía)

La creadora de Veneno del Alma, Nizyen Yael Mateo, originaria del municipio de El Llano, celebró este triunfo, destacando que Aguascalientes se posiciona a nivel nacional como un productor mezcalero de excelencia.

“Más allá de ganar un premio, es confirmar que estamos listos para hacer grandes cosas. Nuestro mezcal es el mejor a nivel nacional y demuestra que en Aguascalientes podemos mantener vivos los sueños de todos los productores, porque ya demostramos que sí se puede” Nizyen Yael Mateo, creadora de mezcal Veneno del Alma

El mezcal Veneno del Alma forma parte de la casa productora La Realenga, una empresa familiar que ha crecido con esfuerzo y dedicación, y que hoy se convierte en un orgullo nacional.

Gobierno de Aguascalientes respalda al sector mezcalero

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), Isidoro Armendáriz, destacó que este triunfo refleja el potencial de Aguascalientes como nuevo referente en producción mezcalera.

Asimismo, explicó que por instrucción de la gobernadora Tere Jiménez se ha apoyado a los productores con equipamiento, asesoría y promoción en exposiciones.

“Es un gran mérito recibir este reconocimiento, y sepan que, por parte de la gobernadora Tere Jiménez, siempre tendrán respaldo. Desde la Sedrae se ha brindado apoyo con equipamiento, acompañamiento para la obtención de la denominación de origen y promoción en exposiciones y foros” Isidoro Armendáriz, titular de la Sedrae

Finalmente, el funcionario destacó que Veneno del Alma se distingue por su proceso artesanal de doble destilación con alambique de cobre, lo que le otorga un sabor único e intenso, convirtiéndose en uno de los mejores mezcales de México.