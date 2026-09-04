Oliver Blume es un ingeniero y ejecutivo alemán que actualmente se desempeña como CEO del Grupo Volkswagen, cargo que ocupa desde el 1 de septiembre de 2022.

Blume también estuvo al frente de Porsche AG durante una década, de 2015 a finales de 2025. A partir de enero de 2026 dejó la dirección de la firma de autos deportivos para concentrarse exclusivamente en el liderazgo del Grupo Volkswagen.

La noticia más reciente relacionada con Oliver Blume está vinculada con el proceso de reestructuración de Volkswagen, ante la presión por la competencia de fabricantes chinos, los aranceles y el exceso de capacidad productiva.

¿Quién es Oliver Blume?

Oliver Blume es un ingeniero alemán especializado en la industria automotriz y uno de los principales ejecutivos del Grupo Volkswagen. Su carrera dentro del conglomerado comenzó en 1994, cuando ingresó al programa internacional de formación de Audi AG.

A lo largo de más de tres décadas ocupó puestos relacionados con producción, logística y planificación en Audi, SEAT, Volkswagen y Porsche. En 2013 ingresó al consejo directivo de Porsche como responsable de Producción y Logística y, dos años después, fue nombrado presidente del consejo de dirección de la compañía.

Durante su gestión como CEO de Porsche, entre 2015 y 2025, la empresa registró años financieros récord, amplió su presencia internacional y concretó su salida a bolsa en 2022.

Desde septiembre de 2022, Blume dirige el Grupo Volkswagen, donde enfrenta la transformación de la industria automotriz hacia los vehículos eléctricos y la creciente competencia internacional.

¿Qué edad tiene Oliver Blume?

Oliver Ingo Blume nació el 6 de junio de 1968 en Braunschweig, Alemania. Al 4 de septiembre de 2026 tiene 58 años.

¿Oliver Blume tiene pareja?

La vida sentimental de Oliver Blume se mantiene fuera del ámbito público. No existe información suficientemente verificada que permita confirmar quién es su pareja actual o establecer públicamente su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Oliver Blume?

Por haber nacido el 6 de junio, Oliver Blume es del signo Géminis, correspondiente en la astrología occidental a las personas nacidas entre el 21 de mayo y el 20 de junio.

¿Oliver Blume tiene hijos?

No existe información pública suficientemente verificada sobre si Oliver Blume tiene hijos. El ejecutivo alemán mantiene los detalles de su vida familiar en un ámbito privado.

¿Qué estudió Oliver Blume?

Oliver Blume estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Técnica de Braunschweig, donde cursó su formación entre 1988 y 1994.

Posteriormente obtuvo un doctorado en Ingeniería de Vehículos por la Universidad Tongji de Shanghái, en China, en 2001.

¿En qué ha trabajado Oliver Blume?

La trayectoria profesional de Oliver Blume comenzó en Audi AG en 1994, dentro del programa internacional de formación de la compañía. Posteriormente ocupó diferentes puestos de responsabilidad en producción y planificación.

Audi AG: ingresó en 1994 y ocupó distintos cargos relacionados con producción y planificación.

SEAT: trabajó en Barcelona como responsable de Planificación y del Centro Piloto.

Volkswagen: desde 2009 ocupó la dirección de Planificación de Producción de la marca.

Porsche AG: ingresó al consejo directivo en 2013 y fue CEO de 2015 a 2025.

Grupo Volkswagen: CEO desde el 1 de septiembre de 2022 y con mandato extendido hasta finales de 2030.

Oliver Blume es actualmente una de las principales figuras de la industria automotriz alemana y enfrenta al frente de Volkswagen una de las mayores transformaciones de la historia del grupo.