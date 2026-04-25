Puebla se consolida como líder nacional en mezcal al obtener 91 galardones en el XV Concurso Nacional de Marcas de Mezcal y Destilados Mexicanos 2026, un resultado que refleja la excelencia, tradición y reconocimiento creciente de sus productores.

El sector mezcalero ha sido fortalecido por el gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier, lo que ha permitido que la entidad se mantenga como primer lugar entre 10 estados participantes, consolidando su liderazgo a nivel nacional.

Puebla lidera concurso nacional de mezcal con 91 medallas

La participación de Puebla en este certamen confirma el alto nivel de calidad del mezcal poblano, respaldado por la Academia del Mezcal y del Maguey, que reportó un total de 91 medallas: 20 Gran Oro, 34 Oro y 37 Plata, uno de los mejores desempeños en la historia reciente del concurso.

Este reconocimiento también responde a la riqueza cultural del estado y al trabajo de generaciones de maestras y maestros mezcaleros, quienes han perfeccionado procesos tradicionales de elaboración.

A ello se suma la diversidad de agaves en Puebla, que permite la creación de destilados con perfiles únicos y alta calidad, valorados tanto en México como en el extranjero.

Entre las marcas galardonadas destacan 1001 Secretos, 9 Aguas, 11 Latidos, Cosa Juzgada, La Atlixquense, La Vi de Ca, Ma-Me, Agave Rosa y Papalotl, reflejo de la identidad y excelencia del mezcal poblano.

Puebla se consolida como líder en mezcal tras ganar 91 galardones. (Cortesía)

Alejandro Armenta impulsa inversión para fortalecer el sector mezcalero

Bajo la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier, se han implementado políticas públicas para el desarrollo integral del sector, impulsando la profesionalización, certificación y mejora continua de los procesos productivos.

Como parte de esta estrategia, en 2026 se destinó una inversión de 50 millones de pesos para fortalecer toda la cadena productiva del mezcal, desde el cultivo del maguey hasta su comercialización.

Este respaldo ha permitido elevar la competitividad del mezcal poblano en mercados nacionales e internacionales, además de impulsar el desarrollo económico regional.

Este logro representa más que un reconocimiento: es la confirmación del trabajo colectivo, la riqueza cultural y el talento de generaciones, que han convertido al mezcal en un símbolo de identidad y orgullo para Puebla.