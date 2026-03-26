De acuerdo con una publicación de The New York Times del 25 de marzo, Meta despidió a 700 empleados como parte de una estrategia que busca priorizar el desarrollo de la inteligencia artificial.

El gigante tecnológico —compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp— ya había presentado un plan de incentivos para seis de sus altos ejecutivos.

Esto con el fin de retener el talento de Meta en medio de la creciente carrera de la IA. Entre los líderes clave para la compañía se encuentran:

Susan Li, directora financiera

Andrew Bosworth, director de tecnología

Chris Cox, director de producto

Javier Oliván, director de operaciones

Meta hace apuesta billonaria por la IA tras dos derrotas judiciales

Con el nuevo plan, Meta fija como meta elevar su valor en bolsa hasta 9 billones de dólares para 2031.

Meta y YouTube son encontrados culpables por adicción a redes sociales (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Cabe destacar que la reducción de personal y los beneficios para altos ejecutivos se presentan justo después de la resolución a dos demandas contra la compañía.

Un jurado de Los Ángeles declaró culpables a Meta y YouTube por perjudicar la salud mental de usuarios menores de edad.

La demanda histórica planteaba una adicción a las redes sociales y el impacto de determinados algoritmos a edades vulnerables y de desarrollo.

Ambas compañías deberán pagar una indemnización de 3 millones de dólares.

Por su parte, Meta perdió una segunda demanda en Nuevo México, donde se le encontró culpable de ocultar información que facilitaba la explotación sexual infantil a través de prácticas comerciales en sus plataformas de redes.

La condena a Meta fue el pago de una multa de 375 millones de dólares.