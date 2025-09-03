El 3 de septiembre llega Merlina 2, una buena manera de celebrar este regreso es con el LEGO de Wednesday.

Lo mejor de todo es que el LEGO de Wednesday está con un gran descuento en Amazon, el cual es perfecto si eres fan de la serie.

Precio del LEGO de Wednesday de Merlina 2 en Amazon

El LEGO de Wednesday de Merlina 2 lo puedes encontrar en un precio de 762 pesos en Amazon, siendo este un descuento del 41%.

Por lo general, el LEGO de Wednesday de Merlina 2 tiene un precio en Amazon de mil 299 pesos, así que esta promoción es bastante buena para fans y coleccionistas.

LEGO de Wednesday (Amazon)

Otra cosa a señalar es que no tarda mucho en llegar a tu casa, apenas unas horas; si lo compras el martes, te llegará el día miércoles sin ningún problema.

Además, hay suficientes piezas en existencia, así que no te tienes que pelear por tu coleccionable, ni estar sufriendo si es que se termina antes de que puedas adquirirlo.

No hay detalles de cuánto tiempo vaya a estar activo el descuento , pero se espera que se mantenga así durante varios días o semanas.

Set LEGO de Merlina (LEGO)

¿Cómo es el LEGO de Wednesday de Merlina 2 en Amazon?

El LEGO de Wednesday de Merlina 2 en Amazon presenta una figura de la hija mayor de la Familia Addams, basada en la versión de la serie de Netflix.

Este LEGO de Wednesday de Merlina 2 en Amazon está inspirado en el diseño de la primera temporada.

La figura puede construirse con su uniforme de la escuela o con su vestido del baile, dependiendo de lo que más le guste a los fans.

Además, cuenta con una plataforma de la entrada de la Academia Nevermore con algunas referencias, como una bola de cristal, velas y la lápida de Nero.