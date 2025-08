Inner Child será la nueva película de LEGO, la cual ya se encuentra en desarrollo y será dirigida por James Morosini de 35 años de edad.

Universal Pictures y LEGO están desarrollando una nueva película llamada Inner Child en forma de comedia.

A través de Deadline se ha revelado que LEGO y Universal Pictures están desarrollando una nueva película llamada Inner Child, la cual será dirigida por James Morosini.

Aunque aún no se revelan detalles de la trama de Inner Child, se dice que el proyecto se originó con un guion especulativo de Morosini que no tenía nada que ver con LEGO.

Y que originalmente era un concepto más atrevido para la acción en vivo; sin embargo, ejecutivos de Universal y LEGO, decidieron llevar el material en otra dirección visual más apropiada para la marca de juguetes.

Por lo que de momento no se sabe si Inner Child será una película de acción en vivo o una mezcla con animación, similar a la película original de LEGO de Warner Bros., o una completamente animada como la de LEGO y Pharrel Williams.

Se sabe que LEGO también se encuentra trabajando en su película de acción real de NINJAGO y LEGO Friends.

Universal Pictures y LEGO tienen un acuerdo de exclusividad por 5 años

Aunque es probable que Inner Child forme parte del acuerdo que tienen Universal Pictures y LEGO de exclusividad por 5 años, el cual firmaron en 2020.

Esto para el desarrollo, producción y distribución cinematográfica que ha sido bastante conveniente para ambas partes con las películas hechas hasta el momento, mismas que han recaudado más de mil millones de dólares.