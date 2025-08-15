Aunque falta para Día de Muertos, nunca es tarde para comenzar los preparativos, y qué mejor que con el Altar de muertos de LEGO.

Este Altar de muertos de LEGO es lo mejor que encontrarás para el Día de Muertos, pues no solo es el adorno de una calaverita, también presenta una pequeña ofrenda.

Precio del Altar de muertos de LEGO

Puedes encontrar el Altar de muertos de LEGO en un precio de 350 pesos, el cual es muy accesible tomando en cuenta otros sets de la marca.

El Altar de muertos de LEGO cuenta con 231 piezas, siendo de un tamaño relativamente pequeño; cabe perfectamente en la mano de una persona adulta.

Altar de muertos de LEGO (LEGO)

Lo interesante, como ya lo mencionamos, es que este es un coleccionable doble, pues de un lado se puede ver la imagen de una curiosa calaverita.

Sin embargo, al darle la vuelta tenemos una ofrenda de Día de Muertos bastante completa, con todos los elementos tradicionales que se ponen en los altares.

Algo curioso es que al parecer esta es una ofrenda dedicada a las mascotas, pues todo el papel picado muestra a distintos animales de casa.

Altar de muertos de LEGO (LEGO)

¿Dónde conseguir el Altar de muertos de LEGO?

Puedes comprar el Altar de muertos de LEGO en la tienda virtual (LEGO.com), así como en las tiendas física de la marca y distribuidores autorizados.

Toma en cuenta que si compras el Altar de muertos de LEGO en LEGO.com, este tardará algunos días en llegar a tu casa; mientras que en físico te lo llevas de inmediato.

Claro que en esta opción dependes totalmente de las existencias en la tienda, ya que no se asegura que todas cuenten con el mencionado coleccionable en su “bodega”.

Aunque la misma LEGO señala que este set aún tiene varias unidades disponibles, así que es muy posible que lo encuentres sin ningún problema en este momento.

Eso sí, es posible que conforme se acerque el Día de Muertos comience a bajar la disponibilidad del Altar de muertos de LEGO.