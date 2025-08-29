Fans de la película de 1984 Gremlins, la marca de juguetes de construcción LEGO les tiene el coleccionable que querrás tener.

Con el LEGO de Gizmo, así que presta atención que te tenemos los detalles de precio y cuándo sale en México el coleccionable de Gremlins.

Precio y cuándo sale el LEGO de Gizmo, el coleccionable de Gremlins en México

LEGO de Gizmo es el coleccionable de Gremlins que desde ahora te confirmamos que sí llegará a México, por lo que el precio y cuándo sale te las dejamos a continuación:

Precio: $2 mil 599 pesos

Fecha: 1° de octubre 2025

Si deseas comprar el LEGO de Gizmo, el coleccionable de Gremlins en México la reserva ya está disponible en la página de la marca de juguetes de construcción: https://www.lego.com/es-mx

Asimismo, la compra LEGO de Gizmo, el coleccionable de Gremlins en México te dará 910 puntos en el programa LEGO Insiders

Este es el LEGO de Gizmo, el coleccionable de Gremlins que se venderá en México en octubre 2025

Para los fans el LEGO de Gizmo es el coleccionable de Gremlins que se venderá en México y que no deberías dejar de tener.

Ya que se trata de un armable cinematográfico con guiño a la nostalgia de la famosa saga de la década de 1980.

Este armable de LEGO de Gizmo, el coleccionable de Gremlins se trata de un set de mil 125 piezas.

Mientras que las dimensiones del LEGO de Gizmo, el coleccionable de Gremlins son de 20 cm de altura, 27 cm de anchura y 8 cm de profundidad en su posición erguida.

Así como es interactivo, debido a que al LEGO de Gizmo, el coleccionable de Gremlins se le puede girar la cabeza, ajustar las orejas, los brazos, las manos, los dedos y los pies para crear diferentes poses.

Además, el LEGO de Gizmo, el coleccionable de Gremlins incluye accesorios como el elemento que representa agua y que conecta a la espalda, así como unas gafas 3D construibles como las que usa este querido personaje para leer cómics.