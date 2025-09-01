La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió los mejores 5 pañales desechables para adultos con base en los resultados de un estudio que realizó.
En la edición de septiembre 2025 de la Revista del Consumidor, la Profeco publicó su estudio de calidad ‘Pañales desechables para personas adultas’, enfocado en aquellos que sufren de incontinencia o diferentes necesidades de salud.
El Laboratorio de Profeco puso a prueba 32 modelos de 9 marcas distintas de pañales para adultos, de los que 12 son tipo ropa interior, 10 predoblados y 10 más son anatómicos, a los que se les evaluó lo siguiente:
- información comercial
- contenido neto
- capacidad de absorción total
- absorción simulando el uso
- acabados
- regreso de humedad
- dimensiones y peso
- velocidad de absorción
- porcentaje de distribución
- resistencia y adhesividad
- determinación del pH
- rotura del elástico en la cintura
Profeco presenta los 5 mejores pañales para adultos
Tomando en cuenta lo anterior, la Profeco dio a conocer los resultados con las evaluaciones de cada marca y modelo de pañal para adultos, siendo estos los 5 mejores:
- Pañales Tena, pants maxi protect mujer tipo ropa interior para incontinencia abundante: obtuvo calificación de Excelente (E) y su precio es de $205 pesos el paquete con 14 piezas
- Pañales Tena, pants ultra protect unisex tipo ropa interior para incontinencia abundante: calificación de E y su precio es de $545 pesos el paquete con 42 piezas
- Pañales Depend, tipo predoblado: calificación de E y su precio es de $209 pesos con 18 piezas
- Pañales Diapro, tipo predoblado: calificación de E y su precio es de $98 pesos con 10 piezas
- Pañales Depend, derma protect tipo anatómico para incontinencia abundante: calificación de E y su precio es de $187 pesos con 10 piezas
Profeco da recomendaciones para comprar pañales desechables para adultos
La Profeco también compartió una serie de recomendaciones dirigidas a la población que hace uso de pañales desechables para adultos, para que sepan elegir la mejor opción para ellos:
- Considerar la forma del pañal y tipo de uso
- Tomar en cuenta el nivel de absorción
- Elegir la talla correcta y el adecuado según el sexo de la persona
- Adquirirlos en lugares establecidos
- Comparar marcas para escoger el que más se acople a las necesidades
- No comprar paquetes abiertos o dañados