La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió los mejores 5 pañales desechables para adultos con base en los resultados de un estudio que realizó.

En la edición de septiembre 2025 de la Revista del Consumidor, la Profeco publicó su estudio de calidad ‘Pañales desechables para personas adultas’, enfocado en aquellos que sufren de incontinencia o diferentes necesidades de salud.

El Laboratorio de Profeco puso a prueba 32 modelos de 9 marcas distintas de pañales para adultos, de los que 12 son tipo ropa interior, 10 predoblados y 10 más son anatómicos, a los que se les evaluó lo siguiente:

información comercial

contenido neto

capacidad de absorción total

absorción simulando el uso

acabados

regreso de humedad

dimensiones y peso

velocidad de absorción

porcentaje de distribución

resistencia y adhesividad

determinación del pH

rotura del elástico en la cintura

Profeco presenta los 5 mejores pañales para adultos

Tomando en cuenta lo anterior, la Profeco dio a conocer los resultados con las evaluaciones de cada marca y modelo de pañal para adultos, siendo estos los 5 mejores:

Pañales Tena, pants maxi protect mujer tipo ropa interior para incontinencia abundante: obtuvo calificación de Excelente (E) y su precio es de $205 pesos el paquete con 14 piezas Pañales Tena, pants ultra protect unisex tipo ropa interior para incontinencia abundante: calificación de E y su precio es de $545 pesos el paquete con 42 piezas Pañales Depend, tipo predoblado: calificación de E y su precio es de $209 pesos con 18 piezas Pañales Diapro, tipo predoblado: calificación de E y su precio es de $98 pesos con 10 piezas Pañales Depend, derma protect tipo anatómico para incontinencia abundante: calificación de E y su precio es de $187 pesos con 10 piezas

Los mejores pañales para adultos según Profeco (Revista del consumidor)

Profeco da recomendaciones para comprar pañales desechables para adultos

La Profeco también compartió una serie de recomendaciones dirigidas a la población que hace uso de pañales desechables para adultos, para que sepan elegir la mejor opción para ellos: