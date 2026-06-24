Amazon Music llevó a cabo en CDMX, la segunda edición de “La Semana del Podcast”, dedicada íntegramente al género de la comedia, uno de los más escuchados en México.

El evento gratuito permitió a los fans disfrutar grabaciones en vivo de sus programas favoritos, que luego se transformarán en audio exclusivo en Amazon Music y en video en Prime Video.

Con más de 31 millones de oyentes de podcasts en México, la iniciativa refuerza la importancia del país en la estrategia global de la plataforma.

Amazon Music lanza la Semana del Podcast con contenido en vivo y experiencias exclusivas (@lordcomepina)

La Semana del Podcast 2026: Experiencias en vivo y contenido exclusivo

La Semana del Podcast 2026, realizado en un espacio en CDMX, tuvo como objetivo principal fortalecer la relación entre los creadores de contenido y sus fanáticos a través de grabaciones presenciales de acceso gratuito.

Según explicó José Rivero, Sr. Spoken Word Country Manager, esta iniciativa permite crear experiencias personales “difíciles de igualar” que luego se transforman en contenido digital exclusivo.

El ecosistema de Amazon como diferencial para podcasters

Uno de los puntos clave que distingue a Amazon Music de otras plataformas es su capacidad para integrar el contenido en diferentes formatos.

El “journey” del usuario comienza con la experiencia en vivo, continúa con el estreno del audio exclusivo en la aplicación de música y culmina con una versión en video a través de Prime Video.

José Rivero destacó que este componente de video on demand es un elemento “muy único” de su oferta que permite una mayor visibilidad para los creadores.

México, un mercado estratégico en expansión para Amazon Music

Con una base de más de 31 millones de oyentes de podcasts, México se mantiene como una región prioritaria para la estrategia global de Amazon Music en América Latina.

El éxito de este formato ha permitido que la iniciativa trascienda fronteras; este año se celebró también la primera edición de la Semana del Podcast en Madrid, España, donde se observó un interesante intercambio de audiencias con programas como Leyendas Legendarias, que gozan de popularidad en ambos países.

Calendario de estrenos de la Semana del Podcast

Para los usuarios que deseen revivir o descubrir las grabaciones de la Semana del Podcast, Amazon Music anunció el siguiente cronograma:

Julio: Estreno de los episodios en formato de audio exclusivo dentro de la aplicación de Amazon Music.

Agosto: Lanzamiento de las versiones en video a través de la plataforma Prime Video.

Con La Semana del Podcast, Amazon Music reafirma su apuesta por el talento local y la creación de experiencias que conectan el mundo físico con el digital.