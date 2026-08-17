La multinacional Nestlé usa Inteligencia Artificial (IA), así como la ciencia nutricional para combatir los efectos que los medicamentos GLP-1 como el Ozempic.

Asimismo, Nestlé ya tiene la patente de varias combinaciones que ayudarán a combatir el rebote de hambre tras dejar los GLP-1.

Nestlé investiga con IA alimentos para minimizar los efectos de medicamentos como Ozempic

Desde el 2024 a la fecha de hoy, el consumo de medicamentos como Ozempic y otros GLP-1 han ido en aumento. Por ejemplo, en Estados Unidos pasó de usarse en 3% al 11%.

Ante ello, Nestlé compartió que se encuentra investigando con IA y ciencia nutricional, combinaciones de alimentos que ayuden a reducir los efectos secundarios de los medicamentos GLP-1,

De esta forma, con productos de Nestlé se podrá tener un retroceso en la pérdida de masa muscular y la pérdida de grasa facial, que son efectos secundarios del Ozempic, por ejemplo.

Stefan Palzer, director de tecnología de Nestlé, mencionó la disminución en la venta de alimentos procesados, asegurando que por ello buscan crear un nuevo mercado dirigido a consumidores de GLP-1.

Asimismo, explicó que estos productos buscan brindar proteína, pero también estimular el tejido para que crezca.

Nestlé tiene patentes de alimentos para reducir el rebote de hambre por Ozempic

Así como Nestlé compartió que busca con sus productos terminar con los efectos físicos que da el Ozempic y todos los medicamentos GLP-1. También brindó información sobre sus patentes en este rubro.

Palzer dijo a El Mundo que Nestlé ya tiene las patentes de varias combinaciones de ingredientes que ayudarán a los consumidores de Ozempic a reducir el rebote de hambre, una vez que dejar de consumir los GLP-1.

Ante esta novedad, son los consumidores en Estados Unidos, Australia y Asia quienes han probado las nuevas patentes de Nestlé.