Audible estrenará el jueves 4 de junio de 2026 “Cambiar la historia”, una producción original creada junto a La Corriente del Golfo y narrada por Diego Luna.

La serie explora el fútbol como fenómeno cultural mediante relatos que imaginan cómo un instante pudo transformar la historia de naciones enteras.

Con voces como Andrés Iniesta, Javier Aguirre y escritores como Mariana Enríquez y Eduardo Sacheri, el proyecto apuesta por revitalizar la conversación futbolística rumbo al Mundial 2026, ofreciendo una experiencia inmersiva y emocional en formato de audio.

Audible explora el fútbol como fenómeno cultural

La serie “Cambiar la historia” propone un viaje por los momentos más decisivos del balompié, analizados desde una perspectiva íntima, cultural y emocional.

A través de relatos y escenarios alternativos, el proyecto explora cómo un solo instante, dentro o fuera de la cancha, podría haber transformado la historia de naciones enteras.

De esta manera, el fútbol es presentado no solo como un deporte, sino como un elemento capaz de marcar identidades y emociones colectivas.

Diego Luna narra Cambiar la historia para Audible, subsidiaria de Amazon (Cortesía)

Cambiar la historia cuenta con voces de renombre y grandes colaboraciones

Para enriquecer esta narrativa, cada episodio de “Cambiar la historia” incluye conversaciones con destacadas figuras de la cultura, la música y el deporte, entre los que destacan:

Andrés Iniesta

Javier Aguirre

Mariana Enríquez

Eduardo Sacheri

Emiliano Monge

La producción de “Cambiar la historia” es un esfuerzo conjunto con La Corriente del Golfo, casa productora fundada por Diego Luna y Gael García Bernal, que busca generar proyectos de alta calidad que trasciendan las fronteras convencionales.

Cambiar la historia se estrena rumbo al Mundial de 2026

Con la mirada puesta en el Mundial de 2026 y el partido inaugural que se celebrará en el Estadio Banorte Audible apuesta por revitalizar la conversación futbolística mediante el poder de las historias narradas.

“Cambiar la historia” estará disponible de manera exclusiva en Audible a partir del próximo 4 de junio.

Con el lanzamiento de Cambiar la historia, Audible continúa expandiendo su catálogo, que ya supera el millón de títulos, reforzando su posición como referente en la creación de narrativas de audio de primer nivel.